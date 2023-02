Laut Medienberichten hat der BioNTech-Partner Pfizer Interesse an einer Übernahme des Biotechunternehmens Seagen. Gespräche über eine potenzielle Übernahme befänden sich jedoch noch in einer frühen Phase, berichtet das Wall Street Journal (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.Dem WSJ zufolge befand sich Seagen im vergangenen Jahr in Gesprächen mit dem Konkurrenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...