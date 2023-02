Das australische Energieunternehmen Woodside Energy Group Ltd. (ISIN: AU0000224040) wird eine Schlussdividende in Höhe von 1,44 US-Dollar je Aktie für das Jahr 2022 (Vorjahr: 1,05 US-Dollar) ausbezahlen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 5. April 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 8. März 2023. Woodside Energy (zuvor Woodside Petroleum) zahlt seine Dividende in Form einer ...

