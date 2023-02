Mit dem Anstieg der Lebenserhaltungskosten kommt es zu Veränderungen im Kaufverhalten, wie die PwC Global Consumer Insights Studie aufzeigt. So planen 96 Prozent der befragten 9.180 Konsument:innen aus 25 Ländern in den nächsten sechs Monaten Kosten einzusparen. Konsument:innen möchten ihre Ausgaben in den kommenden sechs Monaten in allen untersuchten Einzelhandelsbereichen reduzieren, wobei der stärkste Rückgang für Luxus-/Premium- oder Designer-Produkte (53 %), Reisen (43 %), Online-Veranstaltungen und -Kurse (42 %) und Mode (41 %) prognostiziert wird. Mit 24 % wird im Bereich Lebensmittel die geringste Kostenreduktion geplant. "Die Explosion der Lebenshaltungskosten beeinflusst das Kaufverhalten von Konsument:innen wesentlich - sowohl ...

