27.02.2023 / 10:00 CET/CEST

SdK lädt Anleiheinhaber der R-Logitec Anleihe 2018/23 zur Informationsveranstaltung ein

Houlihan Lokey und DMR Legal präsentieren den aktuellen Sachstand und stellen Lösungsvorschläge vor Die R-Logitech S.A.M. hat am 20. Februar 2023 bekannt gegeben, dass die Anleiheinhaber der am 29. März 2023 fälligen 8,5%-Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8 / WKN: A19WVN) in einer Abstimmung ohne Versammlung einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zusätzliche drei Monate zustimmen sollen. Die Abstimmung ohne Versammlung findet im Zeitraum vom 07. März 2023 bis zum 09. März 2023 statt. Dem Aufruf der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. vom 20. Februar 2023 zur Interessensbündelungen haben sich bereits mehr als 500 betroffene Anleiheinhaber angeschlossen. Ferner haben sich auch Vertreter von institutionellen Investoren gemeldet, die eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2018/2023 ebenso wie die SdK kritisch sehen, sofern die Gesellschaft nicht umfassend die Hintergründe der Zahlungsschwierigkeiten und vor allem über das Vorhaben, zur Refinanzierung der Anleihe die Ablösung von besicherten Darlehen auf Tochterebene der Gruppe zu refinanzieren, erläutert. Zur Erörterung der aktuellen Situation lädt die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zur Teilnahme an einer kostenlosen und unverbindlichen Investorenkonferenz am Dienstag, den 28. Februar 2023 um 14:00 Uhr ein. In der Konferenz werden neben Vertretern der Investmentbank Houlihan Lokey (Financial Advisor) auch Rechtsanwälte der Wirtschaftskanzlei DMR Legal (Legal Advisor) teilnehmen, die bereits eine Gruppe von institutionellen Anleihegläubigern vertreten und über den aktuellen Sachstand berichten und Lösungsvorschläge vorstellen, wodurch die wirtschaftliche Stellung der Anleiheinhaber angemessen berücksichtigt wird. Im Anschluss an den Vortrag besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Interessierte Anleiheinhaber können sich unter www.sdk.org/webinar-rlogitech für die Investorenkonferenz anmelden. Alle registrierten Teilnehmer erhalten im Vorfeld des Meetings einen individuellen Zugangslink zugesandt. Für weitere Informationen zum Verfahren können sich betroffene Anleger auch unter www.sdk.org/rlogitec zu einem kostenlosen Newsletter anmelden. Die SdK bietet allen Anleiheinhabern eine kostenlose Stimmrechtsvertretung auf zukünftig stattfindenden Anleihegläubigerversammlungen an. Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK darüber hinaus für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung. München, den 27. Februar 2023 SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaber der R-Logitech S.A.M.!





