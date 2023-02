MWC BARCELONA Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, kündigt heute die Markteinführung seiner neuesten Generation von 5G New Radio (NR) Modulen an, dem RG650E und dem RG650V, die beide dem 3GPP Release 17 Standard entsprechen. Diese industrietauglichen 5G-Module bieten eine verbesserte Leistung in Bezug auf Datenraten, Kapazität, Energieeinsparung und Latenzzeit sowie eine hohe Zuverlässigkeit und sind damit besser auf die wachsenden Märkte für 5G Fixed Wireless Access (FWA), Enhanced Mobile Broadband (eMBB) und Industrieautomation ausgerichtet.

Basierend auf den neuesten Snapdragon X75 und X72 5G Modem-RF-Systemen von Qualcomm Technologies, Inc. können die RG650E- und RG650V-Serien sowohl im 5G-Non-Standalone- (NSA) als auch im Standalone-Modus (SA) arbeiten. Der RG650E unterstützt eine maximale Bandbreite von 300 MHz im Sub-6GHz-Spektrum, während der RG650V eine Bandbreite von bis zu 200 MHz unterstützt. Durch die Übernahme der Netzwerkarchitekturen Option 3x/ 3a/ 3 und Option 2 sind die Module abwärtskompatibel mit globalen LTE- und WCDMA-Netzwerken.

Quectel bietet außerdem eine RG650x-basierte System-on-Chip (SoC)-Lösung mit der neuesten Wi-Fi 7-Technologie an, die die Übertragungsgeschwindigkeiten deutlich erhöht, die Latenzzeit reduziert und die gesamte Netzwerkkapazität für Kundenanwendungen erhöht. Darüber hinaus bietet das Modul durch die Unterstützung von OpenWRT erweiterte Netzwerkfunktionen für eine größere Anzahl von Upstream-Ökosystemanwendungen.

Die RG650E und RG650V sind mit einem Quad-Core A55-Prozessor ausgestattet und unterstützen 5G NR Downlink Carrier Aggregation (CA), wodurch die Datenraten erheblich verbessert werden, um die Nachfrage nach sehr hohen Datengeschwindigkeiten in IoT-Vertikalen und -Anwendungen zu befriedigen, insbesondere für FWA-Geräte wie CPE, Home Gateway, Enterprise Gateway, Industrierouter, mobile Hotspots, eMBB-Terminals einschließlich High-Definition-Live-Broadcast, AR/VR-Geräte, Drohnen sowie industrielle Automatisierungsanwendungen wie fahrerlose Transportsysteme (AGV), Fernsteuerung und Roboter.

"Wir freuen uns, die branchenweit fortschrittlichsten 5G NR-Module auf Basis der hochmodernen Snapdragon X75 und X72 auf den Markt bringen zu können", sagt Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Unsere neuesten 5G NR Release 17 Module zeichnen sich durch eine noch nie dagewesene Leistung und erhebliche Vorteile bei der Kommunikationsfähigkeit aus. Ich bin davon überzeugt, dass sie eine hervorragende Sub-6GHz-, mmWave- und Wi-Fi 7-Lösung für die wachsenden 5G-FWA- und eMBB-Märkte darstellen werden."

"Snapdragon X75 und X72, das weltweit erste 5G-Advanced-fähige Modem-RF-System, bietet unvergleichliche Eigenschaften und Fähigkeiten in Bezug auf Leistung, Energieeffizienz und Flexibilität, was es zur idealen Lösung für verschiedene hoch anspruchsvolle Anwendungen und Anwendungsfälle macht", sagte Gautam Sheoran, Vice President, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. "Wir freuen uns, dass Quectel unsere neuen Modem-RF-Systeme einsetzt, um die nächste Stufe der 5G-Evolution in allen wichtigen vertikalen Bereichen voranzutreiben, einschließlich FWA, Home Getaways, Industrial IoT und mehr."

Die RG650E- und RG650V-Serie unterstützt die Qualcomm Location Suite mit Qualcomm® GNSS HW Gen 9.v6 (GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, NavIC und QZSS gleichzeitig). Der integrierte GNSS-Empfänger vereinfacht das Produktdesign erheblich und ermöglicht eine schnellere, genauere und zuverlässigere Positionsbestimmung für Anwendungen in jeder Umgebung. Darüber hinaus bieten sie eine breite Palette an Schnittstellen wie USXGMII, PCIe, USB 2.0/ 3.0/ 3.1, PCM und Zusatzfunktionen wie VoLTE und VoNR.

Das Angebot an Quectel 5G-Modulen wird durch eine Reihe von Antennen ergänzt, die zur Optimierung der Verbindungseffizienz beitragen und die Installation von Geräten erleichtern. Diese können vorintegriert mit IoT-Modulen von Quectel geliefert werden, um die Markteinführung zu beschleunigen und häufig auftretende Integrationsprobleme zu vermeiden.

Technische Muster des RG650E und des RG650V werden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 für die weltweiten Märkte verfügbar sein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den Quectel-Stand auf dem MWC Barcelona 2023, Halle 5, Stand 5A20.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von über 4.000 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Antennen und IoT-Konnektivität vor.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Snapdragon und Qualcomm sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Snapdragon und Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

