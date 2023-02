Nach fast 4,5 Jahren kehrt die Commerzbank-Aktie in die erste deutsche Börsenliga zurück. Und der Auftakt könnte nicht besser verlaufen: Eine Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra notiert das Bankhaus mehr als vier Prozent im Plus. DER AKTIONÄR sieht in der Commerzbank einen geeigneten Basiswert für einen Trading-Tipp - alle Infos dazu im Video.

