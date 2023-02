Unterföhring (ots) -Ab 01. März erweitern SES Germany und das inhabergeführte Medienunternehmen HIGH VIEW ihre Partnerschaft um drei weitere Sender: Mit XPLORE, Hip Trips und One TERRA können Abenteuerfans in spannende Dokumentationen eintauchen. Ausgestrahlt werden die drei Sender über den ASTRA-Satelliten 19,2° Ost.Über die neuen Sender:XPLORE zeigt Reisedokumentationen und Reportagen über Menschen und Regionen und bietet praktische Reisetipps und Informationen. Hier werden die schönsten Plätze der Welt von spektakulären Naturstätten bis hin zu Metropolen der Welt erforscht.Hip Trips bietet aufregende Reportagen über Touren, ob mit Motorrad, Bahn, Auto, Schiff, Kanu oder per Bike. Weltreisende, Abenteuerlustige und wagemutige Langzeitreisende berichten von ihren riskanten Trips, extremen Abenteuern und außergewöhnlichen Strecken.One TERRA zeigt ungewöhnliche Geschichten und Begegnungen. Der Sender präsentiert das aufregende Leben und den spannenden Alltag außergewöhnlicher Menschen rund um die Welt. Es werden Reisen, Rituale und Feste mit Menschen aus aller Welt sowie farbenfreudige Geschichten, die das Leben schreibt, dokumentiert.Alle drei Sender sind für Satellitenzuschauerinnen und -zuschauer über ASTRA 19,2° Ost frei empfangbar.Die Empfangsparameter von XPLORE, Hip Trips und One TERRA:Orbital Position: 19,2° OstSatellit: Astra 1L Tp. 1.118Frequenz: 12699.00 MHz, V-PolSymbolrate: 23,5 Msym/sModulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4Mehr Informationen:www.astra.dewowi.astra.deFolgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/Astra.Fernsehen)und YouTube (https://www.youtube.com/user/ASTRADeutschlandGmbH)!Über ASTRAASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2021 empfingen in Deutschland 17 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de.Pressekontakt:Frank LiliePressesprecherTel. + 49 (0) 89 1896 1640frank.lilie@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: ASTRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74836/5450603