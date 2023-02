Die Commerzbank ist nach rund viereinhalb Jahren in den DAX zurückgekehrt. Damit sitzt die Privatbank erneut im Schaufenster der deutschen Wirtschaft. Die Wiederaufnahme feierte sie am Montagmorgen im Rahmen einer Opening Bell an der Börse in Frankfurt. Über den DAX-Aufstieg und die Ziele der Commerzbank hat Dr. Bettina Orlopp mit DER AKTIONÄR TV gesprochen. Im Fokus standen dabei die Pläne rund um die Dividendenausschüttung und das Aktienrückkaufprogramm sowie die Belastung durch die polnische Tochter mBank. Außerdem hat Orlopp verraten, ob sie mit einer Rezession rechnet und inwiefern diese die Commerzbank schwächen würde. Wie die Reise für das Bankhaus weitergeht, erfahren Sie im Interview.