FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.02.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2900 (3250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1518) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 24 (25) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1740 (1440) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA RAISES IAG PRICE TARGET TO 2.70 (2.30) EUR - 'BUY' - BOFA RAISES IAG PRICE TARGET TO 240 (200) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 175 (97) PENCE - CITIGROUP CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'SELL' - PRICE TARGET 730 PENCE - CITIGROUP CUTS QUILTER TO 'SELL' - PRICE TARGET 75 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 890 (800) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRAINLINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 287 (350) PENCE - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 740 (690) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SHELL TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 40 (35) EUR - GOLDMAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES GSK WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2000 PENCE - HSBC RAISES RIGHTMOVE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 530 PENCE - JEFFERIES CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4100 (4700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1993 (2007) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1710 (1730) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1060 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 650 (620) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 170 (125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (58) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 770 (700) PENCE - SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1086 PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 148 PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (70) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 844 (829) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1575 (1490) PENCE - 'BUY'



