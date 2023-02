Mitteilung der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.:

SdK lädt Anleiheinhaber der R-Logitec Anleihe 2018/23 zur Informationsveranstaltung einHoulihan Lokey und DMR Legal präsentieren den aktuellen Sachstand und stellen Lösungsvorschläge vor

Die R-Logitech S.A.M. hat am 20. Februar 2023 bekannt gegeben, dass die Anleiheinhaber der am 29. März 2023 fälligen 8,5%-Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8 / WKN: A19WVN) in einer Abstimmung ohne Versammlung einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zusätzliche drei Monate zustimmen sollen. Die Abstimmung ...

