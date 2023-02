Mit der Technologie von Tenova lässt sich Lithium aus Altbatterien und Abfällen aus der Batterieproduktion zurückgewinnen. BASF wird das Verfahren in einer Prototyp-Anlage für das Batterierecycling in Schwarzheide einsetzen. BASF und Tenova Advanced Technologies (TAT) aus Israel haben eine Zusammenarbeit zur Rückgewinnung von Lithium vereinbart. Die CO2-Emissionen von Batterien lassen sich durch die Herstellung von Batteriematerialien aus recycelten Metallen um etwa ein Viertel reduzieren, so BASF. Erprobt wird das Verfahren in einer neuen Anlage in Schwarzheide in Brandenburg. Mit der Zusammenarbeit ...

