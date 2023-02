London (ots/PRNewswire) -Die Ukrainer sind zunehmend zuversichtlich, die russische Invasion abwehren zu können, und erwarten eher einen militärischen Sieg als eine diplomatische Lösung - dies ergibt eine neue Umfrage von Lord Ashcroft. Unterdessen sei die Unterstützung der Russen für die "militärische Sonderoperation" mit 76 % nach wie vor hoch, und 85 % der Russen sagen, dass sie eine positive Meinung von Präsident Putin hätten. Während 41 % der Briten der Meinung seien, dass das Vereinigte Königreich ein direktes Interesse daran habe, die Invasion in der Ukraine zurückzudrängen, seien nur 33 % der Amerikaner der Meinung, dass dies auch für die USA gelte.Umfragen mit jeweils mehr als 2.000 Personen wurden in der Ukraine, Russland, Großbritannien und den USA durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten Folgendes:- Fast 7 von 10 Ukrainern (69 %) gaben an, sie seien jetzt zuversichtlicher, die russische Invasion zu besiegen, als sie es zu Beginn des Konflikts gewesen seien. Nur 39 % der Russen gaben an, mehr Zuversicht auf den Sieg zu haben als zu Beginn der "militärischen Sonderoperation" (SMO).- 57 % der Russen gaben an, dass die "militärische Sonderoperation" erfolgreich verliefe. 85 % der Ukrainer sind der Meinung, dass die Verteidigung der Ukraine erfolgreich verliefe. Sechs von 10 Russen sagten, die Ukraine schiene den russischen Streitkräften mehr Widerstand zu leisten, als sie erwartet hätten.- Auf die Frage, ob die Ukrainer der Meinung seien, dass verschiedene Länder und Organisationen genug täten, um der Ukraine zu helfen, befürworteten die Ukrainer dies am ehesten in Bezug das Vereinigte Königreich (74 %), vor den USA (71 %) und der EU (61 %). Weniger als die Hälfte der Befragten waren der Meinung, dass Deutschland, Frankreich und die NATO genug täten, obwohl ihre Zahl seit unserer letzten Umfrage im Juni 2022 deutlich gestiegen ist.- Auf die Frage, was sie sich von ihren Verbündeten am meisten wünschen, nannten die Ukrainer vor allem mehr Waffen und militärische Ausrüstung (87 %), die Aufnahme in die NATO (50 %) und eine von den alliierten Luftstreitkräften durchgesetzte Flugverbotszone (42 %). Weniger als drei von zehn Befragten nannten strengere Wirtschaftssanktionen, humanitäre Hilfe oder diplomatische Bemühungen. Allerdings wären die Menschen in Großbritannien und den USA am ehesten bereit, humanitäre Hilfe und diplomatische Unterstützung zu leisten.- In Großbritannien sei die Unterstützung für die Lieferung von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen (65 % vs. 55 %), Waffen und Munition (68 % vs. 58 %), humanitäre Hilfe (84 % vs. 77 %), finanzielle Unterstützung (64 % vs. 51 %) und die Einführung strengerer Wirtschaftssanktionen (67 % vs. 57 %) höher als in den USA. In beiden Ländern gäbe es eine ähnliche Unterstützung für die Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte mit Kampfflugzeugen (49 % und 48 %).- 86 % der Ukrainer wollten den NATO-Beitritt für ihr Land. Mehrheiten in Großbritannien und den USA (60 % und 55 %) stimmten zu, dass der Ukraine der Beitritt gestattet werden solle. Zwei Drittel der Ukrainer (66 %) geben an, dass sie sich sicherer fühlen würden, wenn sie Atomwaffen hätten.- Russen (64 %) sind eher der Meinung als Ukrainer (56 %), dass der Krieg mindestens weitere sechs Monate dauern wird. 42 % der Russen glauben, dass er noch mehr als ein Jahr andauern werde, im Vergleich zu 1 von 3 Ukrainern. Ukrainer (66 %) glauben deutlich häufiger als Russen (45 %), dass der Krieg mit einem militärischen Sieg für eine Seite enden werde und nicht mit einer diplomatischen Lösung.- Drei Viertel (76 %) der Russen gaben an, die "militärische Sonderoperation" in der Ukraine zu unterstützen - genau wie im Juni 022. Die Unterstützung reichte von 60 % bei den 18- bis 24-Jährigen bis zu 86 % bei den über 65-Jährigen. Nur eine Minderheit der Russen (39 %) gab an, dass die "SMO" den Ruf Russlands erheblich geschädigt hätte.- Fast zwei Drittel (65 %) der Russen gaben an, dass sie eine neue Runde der Wehrpflicht zur Unterstützung der "SMO" erwarten. Allerdings gaben nur 56 % der Russen an, dass Sie eine neue Runde der Wehrpflicht unterstützen würden - und eine Mehrheit der jüngeren Russen (62 % der 18- bis 24-Jährigen und 51 % der 25- bis 34-jährigen) waren dagegen.- Die Briten gaben häufiger als die Amerikaner an, dass sie ein direktes Interesse daran hätten, die russische Invasion in der Ukraine abzuwehren (41 % gegenüber 33 %), oder dass es richtig sei, die Ukraine zu unterstützen, auch wenn keine direkten Interessen auf dem Spiel stünden (27 % gegenüber 23 %). Die Amerikaner waren doppelt so häufig der Meinung, dass sie nicht eingreifen sollten, weil der Konflikt nichts mit ihnen zu tun habe (5 % GB, 10 % USA), oder dass die Unterstützung der Ukraine ihrer Wirtschaft schade und ihr Land zur Zielscheibe mache (7 % GB, 14 % USA).Zwischen dem 7. und 13. Februar 2023 wurden 2.019 Erwachsene in der Ukraine telefonisch befragt. 2.012 Erwachsene wurden in Russland zwischen dem 3. und 13. Februar 2023 telefonisch befragt. 2.082 Erwachsene in Großbritannien wurden zwischen dem 13. und 14. Februar 2023 online befragt. 2.204 Erwachsene wurden in den USA zwischen dem 10. und 14 Februar 2023 online interviewt. Die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie unter LordAshcroftPolls.com (http://lordashcroftpolls.com/)LORD ASHCROFT KCMG PC ist ein internationaler Geschäftsmann, Philanthrop, Meinungsforscher und Autor. Er ist ein ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Konservativen Partei und Ehrenvorsitzender der Internationalen Demokratischen Union. 