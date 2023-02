BASF hat seine detaillierten Ergebnisse für das 4. Quartal 2022 veröffentlicht. Wie bereits in dem letzten Update (18. Januar 2023) über die vorläufigen Ergebnisse besprochen, waren die Zahlen für das vierte Quartal leicht enttäuschend, da sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBIT (vor Sondereinflüssen) hinter den Erwartungen zurückblieben. Darüber hinaus wurde das Nettoergebnis durch die Abschreibung der beträchtlichen Investitionen in Russland belastet, obwohl die Auswirkungen geringer waren als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse erwartet. Das Management gab eine erste Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Darüber hinaus gab es Einzelheiten zu seinem Restrukturierungsplan bekannt, der einen erheblichen Personalabbau und die Schließung einiger Produktionslinien vorsieht. Bemerkenswert ist, dass BASF sein 3-Milliarden-Euro-Rückkaufprogramm (nach dem Rückkauf von Aktien im Wert von 1,4 Milliarden Euro) auf halbem Wege beendet hat, um Barmittel zu sparen. Auch wenn BASF in der Tat turbulente Zeiten durchläuft, sollten sich die Anleger mit einer hohen Dividendenrendite und viel Potenzial trösten, wenn das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 wieder einsetzt. AlsterResearch senkt das DCF-gestützte Kursziel auf EUR 65,00 (alt: EUR 68,00); KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE





