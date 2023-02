Der auf ChatGPT basierende Bot wurde von zwei US-Werbern unter anderem mit Zitaten aus "Naked Gun" und "Zoolander", aber auch mit verunglückten Reden des ehemaligen US-Präsidenten Bush gefüttert. Was würde passieren, wenn man eine KI schaffen würden, die so unintelligent ist, dass niemand Angst vor ihr hätte? Ganz einfach: Die Menschen lieben sie - so sehr, dass "die erste künstliche Unintelligenz der Welt" aktuell bereits mit ersten technischen Problemen konfrontiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...