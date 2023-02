Das Zombiespiel "Day Before" erscheint nicht mehr bei Steam. Grund dafür ist ein Markenstreit von Entwickler Fntastic mit einer gleichnamigen koreanischen Kalender-App. Es ist ein Streit, der sich schon seit einigen Wochen hinzieht. Anfang des Monats twitterte das Gamingstudio Fntastic, dass erste Preview-Videos seines neuen Spiels "Day Before" aufgrund eines Markenstreits von Steam und Youtube entfernt worden seien. Kurz zuvor hatte sich eine Person den Namen "The Day Before" beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt ...

