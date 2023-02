CALGARY, AB, 27. Februar 2023 / IRW-Press / - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWE: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Komponente des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass es seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal zum 31. Januar 2023 nach Börsenschluss am Freitag, den 17. März 2023, veröffentlichen wird. High Tides Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2023 werden auf SEDAR, EDGAR und der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2023 wird High Tide am Montag, den 20. März 2023, um 11:30 Uhr Eastern Time einen Webcast mit Raj Grover, President und Chief Executive Officer, und Sergio Patino, Interim Chief Financial Officer, veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und seine Pläne für den Rest des Jahres 2023 zu besprechen.

Webcast-Link zu High Tides Veranstaltung zu den Erträgen des Unternehmens:

https://events.q4inc.com/attendee/193203965

Teilnahme per Telefon: Einwahlnummer Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062 Einwahlnummer Kanada (örtlich): 1 226 828 7575 Vereinigte Staaten (gebührenfrei): 1 833 470 1428 Vereinigte Staaten (örtlich): 1 404 975 4839 Alle sonstigen Standorte: 1 929 526 1599 Zugangscode für Teilnehmer: 291706

Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie an einen Live-Operator durchgestellt werden.

Gewährung von Optionen für Mitarbeiteraktien

Darüber hinaus gibt High Tide die Gewährung von 258.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") an verschiedene Mitarbeiter, Berater und Führungskräfte des Unternehmens bekannt. Jede Option kann zum Schlusskurs der an der TSX Venture Exchange ("TSXV") notierten Stammaktien des Unternehmens am letzten Handelstag unmittelbar vor dieser Pressemitteilung ausgeübt werden, läuft drei Jahre nach dem Zuteilungsdatum ab und unterliegt einer Sperrfrist von zwei Jahren. Jede Option kann zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden und wird gemäß den Bedingungen des Omnibus-Plans des Unternehmens ausgegeben, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat.

Zuteilung von Restricted Share Units

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die Zuteilung von 706.250 Aktien mit Veräußerungsbeschränkungen (Restricted Share Units, "RSUs") an verschiedene Mitarbeiter, Berater und Führungskräfte des Unternehmens im Rahmen des RSU-Plans des Unternehmens genehmigt hat. Jede RSU berechtigt den Inhaber nach Ablauf der Sperrfrist zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 151 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana ist auch der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der weltweit beliebtesten Websites für Konsumzubehör, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk weiterhin das Potenzial von CBD weltweit.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Konsumzubehör durch Großhandelslösungen über Valiant.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseiten von High Tide auf SEDAR, EDGAR und der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications and Public Affairs Officer

High Tide Inc.

mailto:omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69438Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69438&tr=1



