Vor dem Hintergrund einer ambivalenten Gemengelage hatten es unsere beiden heutigen Protagonisten Snap und PayPal nicht leicht, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Ganz im Gegenteil. Beide Aktien mussten in den vergangenen Handelstagen Federn lassen und gerieten hierbei immer mehr in Bedrängnis. Bleiben wir zunächst bei Snap. Snap - Aktie knickt ein. Weitere Abgaben drohen. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Snap Inc. (WKN: A2DLMS | ISIN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...