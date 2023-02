Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, kündigt heute die Einführung seiner 5G RedCap (Reduced Capability, auch bekannt als NR-Light)-Module der Rx255C-Serie an. Die neuen Module basieren auf dem Snapdragon® X35 5G Modem-RF-System von Qualcomm Technologies, Inc. und zeichnen sich durch eine überragende drahtlose Leistung und niedrige Latenzzeiten bei der Kommunikation mit 5G aus, während sie gleichzeitig erhebliche Optimierungen hinsichtlich Größe, Energieeinsparung und Kosteneffizienz bieten.

Quectel announces RedCap Rx255C module series to help expand the reach of 5G into more IoT applications and verticals (Photo: Business Wire)