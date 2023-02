Die Zins-und Inflationsängste sind zurück, das konnte man zuletzt an den Aktienmärkten feststellen. Was heisst das für die weitere Perspektive an den US-Börsen? Patrick Kesselhut, Société Générale, blickt im Interview auf die Stimmung und die jüngste Entwicklung beim S&P 500. Wie es hier weitergehen könnte und wie Anleger sich in Seitwärtsphasen aufstellen können, darüber spricht der Marktkenner im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.