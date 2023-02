Radisys® Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, meldete heute die Verfügbarkeit von Radisys ReachPoint, einer intelligenten, netzbasierten Geolokalisierungsplattform, mit der Mobilfunkbetreiber (MNOs) Geolokalisierungsdienste in Echtzeit anbieten können, die auch Orte erreichen, in denen GPS möglicherweise nicht funktioniert, wie etwa in hohen Gebäuden. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, den Standort jedes vernetzten Geräts ohne GPS-Empfang zu ermitteln, indem Geodaten von Funkmasten und WLAN-Knotenpunkten genutzt werden. Radisys wird auf dem Mobile World Congress Barcelona neue Möglichkeiten zur Monetarisierung standortbezogener Dienste mit dem Geolokalisierungsdienst ReachPoint demonstrieren.

Die Indoor-Navigation in großen Gebäuden wie Flughäfen, Konzerthallen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Bürogebäuden stellt die Industrie schon seit geraumer Zeit vor Herausforderungen. Während viele GPS-Dienste bei der Navigation im Außenbereich helfen können, stoßen sie in Innenräumen, wo das Signal aufgrund der Gebäudestruktur blockiert werden kann, oft an ihre Grenzen. ReachPoint dehnt die Navigationsmöglichkeiten in Innenräumen auf Orte aus, an denen kein GPS-Empfang vorhanden ist. Die auf Bluetooth Low Energy (BLE) basierende Beacon-Technologie von ReachPoint ermöglicht ein schnelleres und präziseres Navigationstool für Innenräume, das als eigenständige Anwendung bereitgestellt oder in bestehende Anwendungen als Software Development Kit (SDK) integriert werden kann. ReachPoint von Radisys bietet Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) einen einfachen Mechanismus, um ihre Netze durch das Angebot von Geolokalisierungsdiensten für Unternehmen auf neue Weise monetarisieren. Die ReachPoint-Technologie von Radisys ermöglicht nachweislich Einsparungen von bis zu 25 für Unternehmen, indem Betriebsabläufe durch die Positionsbestimmung von Assets und Indoor-Navigation optimiert werden.

Die Navigationsanwendung ReachPoint erstellt eine digitale Karte des Gebäudes oder Raums, sodass die Benutzer ihren Ort von Interesse (Point of Interest) per Sprachführung finden und den gewünschten Ort auf dem kürzesten Weg erreichen können. Gebäudeeigentümer oder Veranstalter können wertvolle Einblicke wie etwa Heatmaps von Besuchern gewinnen oder die am häufigsten besuchten Orte klassifizieren und bestimmen, um neue Standorte für Verkaufs-Kioske oder Informationsstände zu finden. Darüber hinaus können Unternehmen ihre Dienste basierend auf dem Standort des Nutzers individuell anpassen und die gewonnenen Daten als Service für die Mieter des Gebäudes oder andere Anbieter monetarisieren. Überdies bietet ReachPoint eine erweiterte Sicherheitsüberwachung wie etwa Warnungen vor Einbrüchen oder widerrechtlichem Betreten für bestimmte Bereiche, damit Unternehmen sich sicher fühlen können.

"Unternehmen verlangen von mobilen Anwendungen, dass sie ihren physischen Standort aus Gründen wie etwa zur Betrugsprävention, Anpassung von Diensten, Einhaltung lokaler Gesetze und für IoT-Anwendungsfälle melden", sagte Natasha Tamaskar, Head of Digital Endpoints Business and Global Marketing, Radisys. "Mit ReachPoint von Radisys haben Mobilfunkbetreiber weitere Möglichkeiten zur Monetarisierung ihrer Mobilfunknetze, indem sie Erkenntnisse über Standorte für Unternehmen gewinnen, die diesen auch helfen, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen."

ReachPoint live auf dem MWC Barcelona erleben

Um die Vorführungen von ReachPoint zu sehen und mehr über das Reach-Portfolio von Radisys zu erfahren oder Experten für offene Telekommunikation von Radisys auf dem MWC Barcelona 2023 zu treffen, besuchen Sie Stand 5B81 oder schreiben Sie an open@radisys.com.

Um zu prüfen, ob ReachPoint in Ihrer Region verfügbar ist, wenden Sie sich an unser Team unter sales@radisys.com oder besuchen Sie die Website unter www.radisys.com/reach/reachpoint.

