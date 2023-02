In den vergangenen Handelstagen ging es mit den Anteilen von BHP weiter bergab. Der jüngste Rückgang in der vergangenen Woche lag vor allem an den eher durchwachsenen Zahlen des Bergbauriesen. Der Vorstand des australischen Konzerns hofft indes nach einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr nun auf eine Erholung Chinas. Weil die Nachfrage nach Eisenerz, Kupfer und Kohle dort in den ersten Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Juni) sank, gingen Umsatz und Gewinn zurück, wie das Unternehmen am späten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...