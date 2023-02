Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat dem beliebten Low-Fee-Broker Flatex Degiro einen Sonderprüfer verordnet. Außerdem muss das Unternehmen eine Strafe von gut einer Million Euro zahlen. Was bedeutet das für die Gelder der Kund:innen? Flatex Degiro ist seit Jahren ein beliebter Broker bei besonders preisbewussten und digitalaffinen Kund:innen. Das Unternehmen betreut rund 2,2 Millionen Kund:innen in 19 Ländern und wickelt digital rund 90 Millionen Transaktionen jährlich ab. Doch jetzt hat die deutsche Finanzaufsicht Bafin angekündigt, dass sie einen Sonderbeauftragten in das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main schicken ...

