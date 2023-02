Baden-Baden (ots) -Buch von Friedrich Christian Delius / 10 neue Leseempfehlungen für den März auf SWR.de/bestenlisteDas Buch "Darling, it's Dilius. Erinnerungen mit großem A" von Friedrich Christian Delius steht im März 2023 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Bis kurz vor seinem Tod hat er an seiner Autobiografie geschrieben: Kurze Texte, sortiert nach Stichworten, die allesamt mit dem Buchstaben A beginnen. Schöne, mal melancholische, mal präzise scharf gestellte Fragmente aus einem Intellektuellenleben, die die Geschichte des Landes spiegeln.Platz 2: "Wovon wir leben"; Platz 3: "In einer dunkelblauen Stunde"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Platz 2 der SWR Bestenliste März belegt der Roman "Wovon wir leben" von Birgit Birnbacher. Auf Platz 3 landet "In einer dunkelblauen Stunde" von Peter Stamm.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. März 2023, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Friedrich Christian Delius: "Darling, it's Dilius. Erinnerungen mit großem A", Rowohlt Verlag, 304 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5451079