Unterföhring (ots) -- In einer repräsentativen Umfrage unter Formel-1-Interessierten tippten 40 Prozent auf den Niederländer als kommenden Weltmeister, 30 Prozent auf Lewis Hamilton- Max Verstappen drücken mit 26 Prozent auch die meisten Befragten die Daumen, gefolgt von Nico Hülkenberg (24 Prozent) und Lewis Hamilton (21 Prozent)- Die Formel 1 live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 27. Februar 2023 - Die Einschätzung der Fans in Deutschland ist eindeutig: Titelverteidiger Max Verstappen und Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton sind die klaren WM-Favoriten 2023. Das ergab eine knapp zwei Wochen vor Saisonbeginn im Auftrag von Sky Deutschland durchgeführte repräsentative Umfrage unter Formel-1-Interessierten (n = 1.038).40 Prozent der Befragten glauben, dass der Niederländer, der in der vergangenen Saison 15 Rennen gewann und souverän Weltmeister wurde, am Ende dieser Saison erneut triumphiert und den Titel-Hattrick perfekt macht. Beachtliche 30 Prozent glauben daran, dass Lewis Hamilton zum achten Mal die Gesamtwertung gewinnt und damit zum alleinigen Rekord-Weltmeister wird. Sie glauben an den Engländer, obwohl dieser in der vergangenen Saison als einziger Fahrer der drei Top-Teams Red Bull, Mercedes und Ferrari ohne Sieg blieb und sogar das teaminterne Duell gegen George Russell verlor.Daran, dass Russell erstmals Weltmeister wird, glauben nur vier Prozent der Befragten, womit er gleichauf mit Fernando Alonso im Aston Martin liegt, dem ebenfalls vier Prozent den dritten Titel seiner Karriere zutrauen. Noch vor den beiden belegt Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit sechs Prozent Platz drei in der Umfrage.Ähnlich verteilt sind die Sympathien: Auf die Frage, welchem Fahrer sie die Daumen drücken, nannten 26 Prozent der Formel-1-Interessierten in Deutschland Max Verstappen und 21 Prozent Lewis Hamilton, deutlich vor Fernando Alonso (sechs Prozent), Charles Leclerc (5 Prozent) und George Russell (drei Prozent). Gesprengt wird diese Runde von Nico Hülkenberg. Der 35-Jährige, der erstmals seit 2019 wieder einen festen Cockpit-Platz hat und in dieser Saison der einzige Deutsche im Fahrerfeld ist, landet mit 24 Prozent auf Platz zwei im Sympathie-Ranking.Unter den Formel-1-interessierten Sky Kunden (n = 615) schneidet Max Verstappen in beiden Kategorien noch deutlich besser ab: hier glauben 67 Prozent an die Titelverteidigung des Niederländers, weit vor Lewis Hamilton, der mit nur 13 Prozent folgt. Was die Sympathien angeht, kommt Verstappen bei Sky Kunden auf 36 Prozent, gefolgt von Nico Hülkenberg, dem 27 Prozent die Daumen drücken. Mit nur neun Prozent liegt der Drittplatzierte Lewis Hamilton auch hier deutlich weiter zurück als innerhalb der Gesamtbevölkerung.In beiden Gruppen stößt der Auftakt der Saison 2023 auf großes Interesse. 63 Prozent der Formel-1-Interessierten aus der Gesamtbevölkerung beabsichtigen, das Eröffnungsrennen in Bahrain live anzuschauen. Innerhalb der Sky Kundschaft sind es sogar 81 Prozent, die am Sonntag ab 15.55 Uhr dabei sein wollen, wenn Sky den Grand Prix von Bahrain live und exklusiv überträgt.Die Formel 1 auf SkyDie Live-Übertragungen der Formel 1 auf Sky Sport F1 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive. Aktuell kostet die Kombination aus dem Sky Sport Paket und dem Entertainment-Paket während der ersten zwölf Monate nur 20 Euro pro Monat.Die Formel 1 live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Formel-1-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen.Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Im Rahmen einer Sonderaktion zum Saisonstart kostet das Jahresabo noch bis zum 19. März nur 19,99 Euro pro Monat. Das jederzeit kündbare WOW Live-Sport Monatsabo bietet maximale Flexibilität und ist für 29,99 Euro pro Monat buchbar.