United Climate ist ein 50:50-Joint Venture der United Benefits Holding und Rhomberg ventures

United Climate unterstützt Bestandshalter bei strategischer ESG-Optimierung von Immobilien und garantiert Umsetzung durch verbundene Unternehmen

Mit holistischem Ansatz und breitem ESG-Knowhow steuert United Climate dem vom Klimawandel bedingten "Climate Risk is Financial Risk" grundlegend entgegen

Zielgruppen von United Climate sind gewerbliche und institutionelle Bestandshalter, Stiftungen und Family Offices sowie Entwickler von Neubauten

Umfassende Offenlegungspflichten, komplexe ESG-Standards, steigendes Strandingrisiko: Weil Bestandshalter und Entwickler von Immobilien im Zuge des Klimawandels und der zunehmenden Regulierung des Finanzmarktes vor vielfältigen Herausforderungen stehen, haben die beiden auf Nachhaltigkeit spezialisierten Immobilienunternehmen United Benefits Holding und Rhomberg ventures die als One-Stop-Shop konzipierte United Climate gegründet. Das 50:50-Joint Venture verfolgt einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz für Bestands- und Neubauprojekte. United Climate will sämtliche Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung mit direkt und indirekt verbundenen Unternehmen. Ziel: Anderen Unternehmen helfen, ihre Bestands- und Neubauprojekte ökologisch, sozial und ökonomisch zu optimieren.

Die Gründungsunternehmen von United Climate sind in allen Bereichen der Immobilienwertschöpfungskette mit ESG-Expertise vertreten (Graphic: Business Wire)

Michael Klement, CEO der United Benefits Holding: "Beide Unternehmen verbindet seit Jahren eine Strategie: langfristige Wertschöpfung durch höchste Nachhaltigkeitsstandards. Mit United Climate schließen sich zwei starke Partner zusammen, setzen ihr Knowhow für Investoren, Umwelt und Gesellschaft ein und bieten neben Beratung auch eine komplette Umsetzung."

Hubert Rhomberg, CEO von Rhomberg ventures.: "Die regulatorischen Anforderungen und die steigende Nachfrage bei Investoren nach nachhaltigen Projekten sind für Bestandshalter und Neubauentwickler eine veritable Herausforderung. Wir wollen diesen Unternehmen helfen, durch unseren ganzheitlichen Ansatz und unser umfassendes ESG-Knowhow ihre Immobilienprojekte umfassend zu optimieren und ESG-Risiken zu bewältigen. Nachhaltigkeit sollte keine regulatorische Bürde sein, sondern eine Investition in die Zukunft, die zu langfristigen finanziellen Vorteilen führt."

Nachhaltig investieren. Langfristig profitieren.

Wie funktioniert das United Climate- und "One-Stop-Shop"-Konzept? United Climate managt die komplette Abfolge aller Maßnahmen, von der Bestandsaufnahme über die Analyse bis hin zur Strategieplanung. Als Consulting GmbH definiert sie konkrete Baumaßnahmen inklusive der Zeit- und Kostenindikation und koordiniert die Umsetzung durch verbundene Unternehmen bis hin zum Controlling und Reporting. Den Kund:innen sichert das eine einheitliche und durchgängige Optimierung des Projekts. Wichtige Instrumente dafür sind neben den Produkten von United Climate das umfassende Knowhow und der hohe Standard im Bereich Digitalisierung beider Unternehmensgruppen und ihrer Tochtergesellschaften. Einhaltung höchster ESG-Standards im Neubau und effiziente ESG-Optimierung werden durch die CO2-Reduktion in Planung, Bau und Betrieb erzielt. Neben der nutzerorientierten Projektplanung wird der Bauprozess optimiert. Betriebskosten können gesenkt, Mieteinnahmen gesteigert werden. Statt hohe Verluste durch einen Stranded Asset hinnehmen zu müssen, ist die Methode von United Climate mit der optimalen "grünen" Umsetzungsstrategie Basis für die gesunde Wertsteigerung einer Immobilie.

"Climate Risk financial Risk"

Die Neugründung sieht ein enormes Potenzial, weil 40 Prozent aller CO2-Emissionen allein auf die Aktivitäten der Baubranche zurückgehen. Allerdings fehlt oftmals das Umsetzungswissen. "Dieses Dilemma wollen wir lösen. Für die Unternehmen und für die Nachwelt"; sagt Klement. Die Klimakrise geht die Immobilienbranche damit in besonderem Maße an. Um eine umweltfreundliche Zukunft garantieren zu können, werden seit Abschluss des Pariser Klimaabkommens (COP21) die Rahmenbedingungen für das Baugewerbe enger gesteckt. Aktuell bestimmen Taxonomieverordnungen, Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Insurance Distribution Directive (IDD) und Markets in Financial Instruments Directive (MIFiD2) die rechtlichen Grundlagen der Ökonomie und der Bauwirtschaft. Der Klimawandel stellt die Profitabilität von Real Assets vor neue Bewertungsskalen. Heute gilt "Climate risk financial risk". Mit seinen Kooperationspartnern, die zu den Branchenvorreitern auf dem Gebiet nachhaltiger Immobilienentwicklung zählen, hat United Climate eine effiziente "manage to ESG"-Strategie entwickelt. Aus der Bündelung der United Benefits Holding und Rhomberg ventures ist ein ganzheitlich agierender One-Stop-Shop entstanden, der gewerblichen oder institutionellen Bestandshaltern, Stiftungen und Family Offices sowie Projektentwicklern von Neubauten, Sanierungen oder Bauen im Bestand und Investoren die langfristige Wertschöpfung für Immobilien nach höchsten Umwelt- und Klimaschutzstandards aus einer Hand managt: United Climate bietet ein marktstarkes Komplettpaket, um Immobilienprojekte sozial, ökonomisch und ökologisch zu optimieren.

Ganzheitlicher Ansatz der United Climate "Manage to ESG"

United Benefits Holding mit Sitz in Wien wurde im Jahr 2020 nach zwei Jahrzehnten Entwicklung von Real Estate Projekten gegründet. Unter der Führung von CEO Michael Klement schafft die Holding ganzheitliche, smarte Konzepte für nachhaltige Immobilien. Das dynamische Holding-Team entwickelt eine gemeinsame Strategie, gemeinsame ESG-Richtlinien und gemeinsame Ziele für die Tochtergesellschaften und sämtliche Tätigkeitsbereiche des gesamten Konzerns in der DACH-Region. Zur United Benefits Holding gehören die Tochtergesellschaften Invester als Projektentwickler, der Asset Manager Ekazent und der Investmentmanager WEALTHCORE mit seiner Green Impact-Fondsserie nach Art. 9 EU-Offenlegungsverordnung.

Rhomberg ventures hat ihren Sitz in Bregenz. Unter der Leitung von CEO Taras Rebet befasst es sich mit globalen Problemen und entwickelt nachhaltige, verantwortungsvolle und wirtschaftliche Lösungen in den Bereichen PropTech und ClimateTech. Zu den Lösungen von Rhomberg ventures gehört insbesondere das holistische Baukonzept CREE für den Holz-Hybrid-Bau aus vorgefertigten Bauteilen. Es kann für unterschiedliche Gebäudetypologien genutzt werden. Bei CREE stehen außerdem detaillierte Überlegungen zur Raum-, Abfall- und Ressourcenbewirtschaftung im Vordergrund. Rhomberg ventures arbeitet eng mit den Unternehmen der Rhomberg Gruppe wie etwa WoodRocks, oder Renowate zusammen.

Über United Benefits Holding

Die United Benefits Holding ist ein unabhängiger Immobiliendienstleister mit ganzheitlichem Ansatz. Gemeinsam mit den Tochtergesellschaften INVESTER United Benefits (Development), EKAZENT Asset Management und WEALTHCORE Investment Management initiiert, entwickelt, realisiert und verwaltet der Konzern Immobilieninvestments in der DACH-Region und bietet damit sämtliche Services und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition. Entsprechend der klaren ESG-Strategie des Unternehmens stehen bei allen Investitionen Unabhängigkeit, Transparenz und soziale Gerechtigkeit ebenso im Fokus wie C02-Reduktion und die Schaffung nachhaltiger Werte. Der Konzern beschäftigt ca. 90 Mitarbeiter und managet ein Volumen von rund 1,8 Milliarden Euro.

Nähere Informationen unter www.ub-holding.com

Über Rhomberg ventures

Rhomberg ventures wurde von Hubert Rhomberg gegründet, um wirklich nachhaltige Innovationen und Geschäftsideen zu fördern. Wirklich nachhaltig heißt dabei, dass sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien der Sustainability erfüllt werden müssen. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten umfasst die Bereiche "Urban Development", "Immobilien und Bauen" sowie "Infrastruktur und Mobilität" und wird von der Gesellschaft unter "Building. Space. Community" summiert.

Nähere Informationen unter www.rhombergventures.com

