Die Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der Notenbanken haben zuletzt wieder zugenommen. Nichtsdestotrotz ist dem DAX ein Wochenstart mit deutlichen Aufschlägen gelungen. Wie ist das zu deuten? Haben vor allem Schnäppchenjäger den DAX am Montag wieder auf Kurs gebracht, die seinen Rücksetzer zum Einstieg genutzt haben oder steckt mehr dahinter? Marktkenner Sanjin Topuzovic, Hauck Aufhäuser Investment Banking, nimmt die Einflussfaktoren unter die Lupe, die gerade die Börsenstimmung ausmachen. Womit er in der nächsten Zeit rechnet und was das für Anleger bedeutet, darüber spricht der Experte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.