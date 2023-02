Der DAX ist am Freitag kräftig unter Druck geraten. Zuvor konnte der DAX noch den Widerstandsbereich um 15.520 Punkte anlaufen, in der Folge sackte der DAX aber wieder ab und ging mit einer langen schwarzen Tageskerze bei 15.209 Punkten aus dem Handel. Im Tagestief notierte der DAX am Freitag bei 15.162 Punkten und damit nicht mehr weit von der Unterstützung um 15.150 Punkte entfernt. Am heutigen Montag konnte der DAX mit einem starken Gap-up in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...