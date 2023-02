Felix Strohbichler, CFO bei Palfinger, im Börsenradio-Interview: "2022 war ein Jahr mit vielen Krisen. Speziell aufgrund des furchtbaren Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine sind die Kosten noch mal stark gestiegen. Wir konnten die Kosten nicht unmittelbar weitergeben, das führte zu einem Rückgang der Profitabilität in 2022. Es ist uns aber gelungen, durch einen hohen Output ein EBIT zu erreichen, das ganz nah an den Rekord aus 2021 herangekommen ist".Zum Dynamic Pricing Modell: "Das ermöglicht uns, Kostensteigerungen unmittelbarer an den Markt weiterzugeben. Die Aufträge, die in diesem Jahr abgearbeitet werden, sind zu einem guten Teil an einen Index gekoppelt. Wenn dieser Index steigt, steigen auch die Preise. Die Kunden können auf der ...

