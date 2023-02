Radisys® Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, meldete heute seine Kooperation mit Dense Air Networks, einem weltweit operierenden Anbieter von Breitbandlösungen, bei der Entwicklung der ersten 5G-Kleinzellen-RAN-Lösung. Die Lösung wird lizenzierte, gemeinsam genutzte Frequenzen nutzen, um die Abdeckung und Kapazität in eigenständigen 5G-Netzen zu verdichten und zu verbessern. Diese innovative Lösung von Dense Air ermöglicht sowohl MOCN- als auch MORAN-basiertes RAN-Sharing und nutzt die Edge-Networking-Funktionen der 5G RAN CU/DU-Software von Radisys für Innenräume und im Freien.

Die Kooperation basiert auf 15-monatigen, intensiven Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die gemeinsam mit Dense Air durchgeführt wurden. Dense Air setzte dabei das 5G CU- und DU-Software-Portfolio von Radisys ein. Dense Air betreibt eine gemeinsam genutzte, neutrale 5G-Host-Infrastruktur und verwendet hochgradig skalierbare, gemeinsam genutzte Kleinzellen-Lösungen. Diese nutzen eine spezielle Hochleistungs-RU-Hardware und eine vollständig in der Cloud gehostete, virtualisierte CU- und DU-Plattform, die durch die offenen Schnittstellen und die erweiterten 3GPP-Funktionen von Radisys ermöglicht werden.

Die Software Connect Open RAN 5G CU/DU von Radisys, die auf der Plattform von Dense Air gehostet wird, ist für mehrere branchenführende Prozessoren und SoCs leistungsoptimiert:

CU/DU-Split über F1-Schnittstelle gemäß 3GPP- und O-RAN-Spezifikationen

Skalierung der CU-Steuerungs- und Anwenderebene auf Basis der CUPS-Architektur

Flexible Split-Optionen der unteren Schicht in DU für Fronthaul O-RAN 7.2x und Schnittstelle SCF Option 6 (FAPI/nFAPI), was erweiterte Funktionen wie die Bereitstellung von Multi-TRP-Cluster-Zellen ermöglicht

Dank Radisys ist Dense Air in der Lage, ein ganz neues Millimeterwellen-Fronthaul-System zu nutzen, das über O-RAN Split 6-Schnittstellen betrieben wird, und auf kostengünstige Weise gemeinsam genutzte straßenseitige 5G-Kleinzellen-Cluster bereitzustellen, die auf bereits vorhandenen vertikalen Anlagen installiert sind und sowohl lizenzierte als auch gemeinsam genutzte Frequenzen nutzen.

Paul Senior, Gründer und Chairman von Dense Air, äußerte sich hierzu wie folgt: "Unsere Kooperation bei der Nutzung von O-RAN Split 6-Schnittstellen versetzt uns in die Lage, streetCell RU-Cluster mit branchenführenden 5G NR SA-Funktionen einzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass dies branchenweit ein wichtiges Novum darstellt, und wir freuen uns, gemeinsam mit Radisys an dieser Innovation zu arbeiten."

Arun Bhikshesvaran, CEO von Radisys, sagte hierzu: "Bei Radisys freut man sich sehr über die Zusammenarbeit mit Dense Air bei der Entwicklung dieser hoch differenzierten Lösung. Diese erweitert die Möglichkeiten von 5G-Netzen durch den Einsatz fortschrittlicher 3GPP-Funktionen und offener Schnittstellen. Unsere praxisbewährte 3GPP- und O-RAN-konforme Software, die auf mehreren Plattformen integriert und bewertet wurde, wird Dense Air bei der Bereitstellung einer hochgradig skalierbaren 5G-RAN-Lösung unterstützen."

Über Radisys

Radisys ist ein weltweit führendes Unternehmen für offene Telekommunikationslösungen und -dienste. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Service Providern, die offene digitale Transformation voranzubringen. Radisys bietet ein End-to-End-Lösungsportfolio, angefangen bei digitalen Endpunkten über disaggregierte Systeme, Systeme mit freiem Zugang und Kernsysteme bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Interaktionsplattformen. Sein erstklassiger, erfahrener Unternehmensbereich für Netzwerkdienstleistungen bietet Leistungen über den gesamten Lebenszyklus, um Service Providern dabei zu unterstützen, hochgradig skalierbare, leistungsstarke Netzwerke mit optimalen Gesamtbetriebskosten aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Über Dense Air Networks

Dense Air entwickelt gemeinsam genutzte Technologieplattformen, um die Einführung künftiger Kommunikationslösungen zu beschleunigen, die in bebauten Gebieten widerstandsfähig, wirtschaftlich und flächendeckend betrieben werden können. Im Rahmen innovativer öffentlich-privater Kooperationen mit Kommunen liefert Dense Air kosteneffiziente 4G- und 5G-Lösungen, die unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten mit einer einheitlichen, sicheren RAN-Infrastruktur unterstützen. Dazu zählen erweiterte mobile Breitbanddienste, IoT, öffentliche Sicherheit, Netze für Ersthelfer und Fernunterricht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.denseair.net/.

