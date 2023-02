Die Marke "OREX" soll das Open-RAN-Ökosystem erweitern

NTT DOCOMO, INC. ist ein langjähriger Förderer des Open Radio Access Network (Open RAN)-Konzepts und gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun mit fünf globalen Telekommunikationsbetreibern bei Open-RAN-Initiativen zusammenarbeitet: KT Corporation (KT) in Südkorea, Vodafone Group Plc (Vodafone) in Europa, Smart Communications Inc. (Smart) auf den Philippinen, DISH Wireless (DISH) in den Vereinigten Staaten und Singtel in Singapur.

OREX (Open RAN Ecosystem Experience) (Graphic: Business Wire)

KT und DOCOMO unterzeichneten im Januar 20221 eine Absichtserklärung zur Unterstützung von Open RAN und sind nun dabei, ein Open-RAN-System zu verifizieren. Smart demonstrierte erfolgreich Open RAN, eine Premiere auf den Philippinen. Darüber hinaus vereinbarten Vodafone und DOCOMO im Oktober 20222 eine Zusammenarbeit zur Harmonisierung der Systemintegrations- und Testprozesse der Mobilfunkbetreiber. Am 3. Februar veröffentlichten die beiden Unternehmen ein White Paper mit einem definierten gemeinsamen Testskript.

Außerdem plant DISH, die Produktleistung und -stabilität von Open RAN im Shared Open Lab, der Open-RAN-Testumgebung von DOCOMO in Japan, zu testen. Singtel und DOCOMO vereinbarten, Open-RAN-Technologien zu evaluieren und eine Open-RAN-Einführung zu prüfen.

DOCOMO hat heute außerdem bekannt gegeben, dass es die Marke "OREXTM" (Open RAN Ecosystem Experience) eingeführt hat, um das Unterstützungskonzept für internationale Telekommunikationsbetreiber bei der Bereitstellung des Open-RAN-Systems zu stärken. DOCOMO arbeitet seit 2021 mit globalen Anbietern zusammen, um eine technologische Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Weltweit wächst das Interesse an Open RAN, das offene und standardisierte Spezifikationen für drahtlose Basisstationen verwendet, um die Verbindung von Geräten und Systemen verschiedener Telekommunikationsanbieter in Mobilfunknetzen zu ermöglichen. Betreiber, die bisher Netze mit Geräten eines einzigen Anbieters aufgebaut haben, sehen sich nun bei ihren Bemühungen um die Implementierung von Open RAN mit technischen und verifizierungstechnischen Herausforderungen konfrontiert. Als weltweit einziges Unternehmen, das seit der 4G-Ära Netze mit mehreren Anbietern aufgebaut hat, setzt DOCOMO sein Fachwissen ein, um die Open-RAN-Bemühungen der Betreiber weltweit zu unterstützen.

Vodafone, DISH, Singtel und DOCOMO werden auf dem MWC Barcelona 2023, der weltweit größten Mobilfunkmesse, die vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona stattfindet, eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "On the Forefront of Open RAN Implementation" (An der Spitze der Implementierung von Open RAN) abhalten.

In Zukunft wird DOCOMO seine Zusammenarbeit mit globalen Partnern unter der Marke OREX weiter ausbauen, um Open RAN Realität werden zu lassen.

1 KT Corporation, NTT DOCOMO und Fujitsu kooperieren beim Bau einer Testanlage und erfolgreichen Interoperabilitätstests für Open RAN in Korea

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2022/0106_00.html

2 Vodafone und NTT DOCOMO unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit, um die Systemintegration und Diensteffizienz im Open RAN zu verbessern

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2022/1025_00.html

OREX ist eine Marke von NTT DOCOMO, INC.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 86 Millionen Abonnements, ist einer der weltweit führenden Anbieter von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. Über die Kernkommunikationsdienste hinaus geht DOCOMO in Zusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege und schafft aufregende und praktische Mehrwertdienste, die die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, verändern. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans bis 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit bei der Entwicklung eines hochmodernen 5G-Netzes, um innovative Dienste zu ermöglichen, die die Kunden über ihre Erwartungen hinaus überraschen und inspirieren werden.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Anhang 1

Überblick über OREX

Name

OREX (Open RAN Ecosystem Experience)

OREX-Partner

1 AMD 2 Dell Technologies Japan Inc. 3 Fujitsu Limited 4 Hewlett Packard Japan, G.K. 5 Intel K.K. 6 Mavenir 7 NEC Corporation 8 NTT DATA Corporation 9 NVIDIA 10 Qualcomm Technologies 11 Red Hat 12 VMware K.K. 13 Wind River

Konzept

NTT DOCOMO und die OREX-Partner bauen nun weltweit ein Open-RAN-Ökosystem auf, um neue drahtlose Kommunikationslösungen mit herstellerübergreifender Interkonnektivität bereitzustellen.

Anhang 2

Podiumsdiskussion auf dem MWC Barcelona 2023

Titel

On the Forefront of Open RAN Implementation

Datum

Montag, 27. Februar 2023 von 15:45 bis 16:15 Uhr (Ortszeit)

Veranstaltungsort

Broadcast Studio, Halle 4, MWC Barcelona 2023

Redner

Hr. Sadayuki Abeta, OREX-Botschafter, NTT DOCOMO, INC.

Hr. Francisco Martin, Head of Open RAN, Vodafone Group Plc

Hr. Sidd Chenumolu, Vice President of Technology Development, DISH Wireless

Hr. Cheng Choon Si, VP of Technology, Strategy Transformation, Singtel

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

