Commerzbank kehrt in den Dax® zurück & Webinar zum Thema Aktienanleihen

Werbung







Nach viereinhalb Jahren schafft es die Commerzbank, welche zu den Gründungsmitgliedern des deutschen Leitindex gehört, in den Dax zurück.



Der amerikanisch-deutsche Industriegaskonzern Linde zog sich von der Frankfurter Börse zurück. Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt soll einen negativen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens haben. Zukünftig ist dieses Unternehmen nur noch in New York gelistet. Den dadurch entstandenen freien Platz besetzt nun die Commerzbank. Aufgrund des sinkenden Börsenwertes, musste die Commerzbank, welche einst zu den Gründungsmitgliedern gehörte, den Dax® 2018 für den Zahlungsabwickler Wirecard verlassen. Die positive Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren führte letztendlich zu dem wiedereinstieg in den bedeutendsten deutschen Aktienindex. Platz machte der amerikanisch-deutsche Industriegaskonzern Linde, welcher sich von der Frankfurter Börse zurückzog. Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt soll einen negativen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens haben. Zukünftig ist dieses Unternehmen nur noch in New York gelistet.









Der Kapitalmarkt bietet den Anlegern ein großes Portfolio an Wertpapieren an. Ein bekanntes Wertpapier nehmen wir kommenden Mittwoch genauer unter die Lupe. In unserem Live-Webinar "Sichern Sie sich Ihren Zins - Wie funktionieren Aktienanleihen" geben wir Ihnen eine Einführung in die Welt der Aktienanleihen und zeigen Ihnen worauf bei einem Kauf zu achten ist. Für die von uns zur Verfügung gestellten Webinare benötigt es keine Anmeldung. Nehmen Sie ganz einfach per beigefügten Link teil. Sie möchten außerdem informiert sein, welche Neuigkeiten in der Anleger- und vor allem Derivatewelt Sie unbedingt Bescheid wissen sollten? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Channel vorbei. Auf diesem veröffentlichen wir regelmäßig kompakt aktuelle Informationen zu den oben genannten Themen.















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC