Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE



Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.02.2023

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner, Christoph Hoffmann



Wiederkehrende Erlöse bereits mit einem Anteil von zwei Dritteln - Beschleunigte Umsatzdynamik in 2023 in Aussicht gestellt

Serviceware hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 (Ende: November) vorgelegt, die umsatzseitig leicht über unseren Erwartungen liegen und unserer EBITDA-Prognose entsprechen. Besonders positiv stimmt angesichts der attraktiven SaaS-Dynamik sowohl die Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze als auch der Auftragsbestand infolge steigender Anzahlungen auf Wartungs- und SaaS-Verträge (+23% yoy).

Starkes SaaS-Momentum und erfolgreiches Q4: Infolge eines verbesserten Schlussquartals (Konzernerlöse yoy Q1: +8,6%; Q2: +1,3%; Q3: -5,4%; Q4: +5,2%) lagen die Erlöse in 2021/22 mit 83,2 Mio. Euro im erwarteten Rahmen (MONe: 82,1 Mio. Euro; +2,3% yoy). Die wiederkehrenden Umsätze, welche sich aus den kompletten Wartungserlösen und dem Großteil der SaaS/Service-Umsätze speisen, erreichen mittlerweile bereits einen Konzernanteil von 67,6% (+6,1PP yoy) und stärken somit maßgeblich die Visibilität der künftigen Geschäftsentwicklung. Das negative EBITDA i.H.v. -1,6 Mio. Euro (Vj. 2,2 Mio. Euro) entspricht unserer Prognose und ist auf Implementierungs- sowie Vertriebskosten von SaaS-Projekten zurückzuführen, bei denen die Erlösrealisierung nachgelagert erfolgt. Der operative Cashflow war mit 0,8 Mio. Euro hingegen positiv und zeigt sich entsprechend von Kundenvorauszahlungen im Wartungs- und SaaS/Service-Bereich beeinflusst.



[Abbildung]



Ausblick 2022/23 bestätigt unsere Erwartungen: Im laufenden GJ avisiert der Vorstand ein Umsatzwachstum von 5 bis 10% sowie eine noch nicht konkretisierte EBITDA-Verbesserung. Wir lassen unsere Erwartungen unverändert und gehen von einem Erlösanstieg i.H.v. 6,2% aus und legen eine Rückkehr in den positiven Ergebnisbereich zugrunde (MONe: 1,1 Mio. Euro). Die Skalierung dürfte sich überwiegend aus der Personalkostenquote speisen, die sich seit 2018 signifikant um über 10PP erhöht hat. So wird insbesondere die natürliche Fluktuation nach Vorstandsangaben zuletzt nur noch mit einem stark erhöhten Augenmaß nachbesetzt. Die Senkung unserer EBIT-Prognose ist lediglich auf erhöhte Abschreibungen der Marken und Kundenstämme bei "SABIO" und "cubus" zurückzuführen.



Fazit: Serviceware hat das GJ 2021/22 erwartungsgemäß abgeschlossen und sollte die Wachstumsdynamik in 2022/23 wieder erhöhen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 18,00 Euro.





