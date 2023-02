Anlässlich des Besuches von Olaf Scholz in Indien haben der Bundesverband Solarwirtschaft und der indische "Skill Council for Green Jobs" eine Vereinbarung in Delhi unterschrieben. Durch gezielte Facharbeiterzuwanderung sollen die deutsche Ausbauziele erzielt werden.Will Deutschland seine Photovoltaik-Ausbauziele erreichen, muss spätestens ab der zweiten Hälfte dieses Jahrzehntes jährlich drei Mail mehr Leistung zugebaut werden als 2022. Dafür fehlt es an Fachkräften. Deutschland allein könne den Mangel nicht ausgleichen, so der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar). Deshalb sollen Arbeitskräfte ...

