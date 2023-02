EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

PATRIZIA SE: Starkes Wachstum des verwalteten Vermögens auf 59,1 Mrd. EUR (+21,6% ggü. Vorjahr) im GJ 2022 zeigt die Widerstandsfähigkeit der PATRIZIA Investment Management Plattform für Real Assets



27.02.2023 / 17:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2022: Real Assets AUM und Produktangebot weiter diversifiziert mit 15% des verwalteten Vermögens (AUM) im Infrastruktursektor mit weiterem starken Wachstumspotenzial und über 11% der AUM außerhalb von Europa, insbesondere in Asien-Pazifik und Nordamerika

EBITDA von 78,9 Mio. EUR (-38,8% ggü. Vorjahr) beeinträchtigt von einem schwachen Marktumfeld und Reorganisationskosten; EBITDA zeigt gleichzeitig kontinuierliches Wachstum der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren und damit eine weiter verbesserte Qualität der Ergebnisse

PATRIZIA schlägt Aktionären vor, die Dividende je Aktie (DPS) um 3,1% auf 0,33 EUR zu erhöhen, die fünfte Erhöhung in Folge, unterstützt durch anhaltend solide Cashflow-Generierung

Die solide Konzernbilanz mit verfügbarer Liquidität von 375,1 Mio. EUR sowie die starke Eigenkapitalausstattung in den PATRIZIA Fonds eröffnen weiteres Wachstumspotenzial, sobald sich neue Investitionsmöglichkeiten bieten

Für das GJ 2023 bleibt PATRIZIA vorsichtig optimistisch mit einer EBITDA-Prognose zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR und einem Wachstum der AUM auf zwischen 60,0 - 65,0 Mrd. EUR

Augsburg, 27. Februar 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das GJ 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte im GJ 2022 ein starkes Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) und diversifizierte sein Produktangebot für seine nationale und internationale Kundenbasis durch organisches und anorganisches Wachstum weiter. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren wuchsen weiter entsprechend der Wachstumsstrategie des Unternehmens, während die Transaktionsgebühren und leistungsabhängigen Gebühren durch das schwache Marktumfeld und eine vorübergehend geringere Investitionstätigkeit der Kunden beeinträchtigt wurden.



Assets under Management weiter in attraktive Regionen und Sektoren diversifiziert

Die Assets under Management stiegen stark um 10,5 Mrd. EUR oder 21,6% ggü. Vorjahr von 48,6 Mrd. EUR auf 59,1 Mrd. EUR. Das Wachstum wurde vor allem durch die erstmalige Konsolidierung der M&A-Transaktionen Whitehelm Capital und ADVANTAGE Investment Partners (6,8 Mrd. EUR), organisches Wachstum durch Investitionen in Real Asset Produkte für Kunden (2,0 Mrd. EUR) und anhaltend positive Bewertungseffekte (1,6 Mrd. EUR) getrieben. Die gut diversifizierten AUM der PATRIZIA zeigten sich auch im 4. Quartal 2022 widerstandsfähig, mit einem geringen positiven Netto-Bewertungsbeitrag zu den AUM. Der Verschuldungsgrad der verwalteten Fonds blieb mit einem durchschnittlichen LTV von 31,0% niedrig.



PATRIZIA ist es im Jahr 2022 gelungen, das verwaltete Vermögen weiter nach Regionen und Sektoren zu diversifizieren, was die Widerstandsfähigkeit der Plattform und die Generierung wiederkehrender Verwaltungsgebühren stärkt. Investitionen im asiatisch-pazifischen Raum (jetzt 5,0% der AUM), in Nordamerika (5,0%) und in anderen Regionen außerhalb von Europa machen inzwischen mehr als 11% der AUM aus und sind ein Beleg für die erfolgreiche globale Wachstums- und Diversifizierungsstrategie des Real Asset Investment Managers PATRIZIA. Entsprechend sank der Anteil der AUM in Deutschland von 60,0% im Jahr 2021 auf 52,1%, während die AUM in den attraktivsten europäischen Real Asset Märkten eine wichtige Säule für Kundeninvestitionen blieb.



EBITDA durch Marktumfeld und Reorganisation beeinträchtigt, aber kontinuierliches Wachstum der wiederkehrenden Gebühren

Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 324,7 Mio. EUR (-5,2% ggü. Vorjahr), wobei die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren (241,0 Mio. EUR, +15,3% ggü. Vorjahr) den größten Beitrag zu den Gebühreneinnahmen insgesamt im GJ 2022 leisteten und auch den größten Wachstumsfaktor darstellten. Das Marktumfeld führte im Berichtsjahr zu vorübergehend geringeren Investitionen der Kunden der PATRIZIA, was sich insbesondere auf die Transaktionsgebühren (22,5 Mio. EUR, -56,3% ggü. Vorjahr) und auch auf die leistungsabhängigen Gebühren (61,2 Mio. EUR, -25,3% ggü. Vorjahr) auswirkte. Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments trugen im GJ 2022 4,3 Mio. EUR bei (-61,3% ggü. Vorjahr), wobei der Rückgang gegenüber dem Vorjahr die erfolgreiche Transformation der PATRIZIA auf ein Asset Light Investment Management Geschäftsmodell in den letzten Jahren widerspiegelt.



Die Nettoaufwandsposten stiegen auf 250,1 Mio. EUR (+11,3% ggü. Vorjahr). Das Wachstum der Nettoaufwandsposten wurde durch die erstmalige Konsolidierung von M&A-Transaktionen sowie durch Reorganisationsaufwand verursacht. Darüber hinaus wirkte sich die gewinnbringende Entkonsolidierung einer vorübergehend in der Bilanz gehaltenen Projektentwicklung positiv und teilweise kompensierend aus.



Das EBITDA belief sich somit auf 78,9 Mio. EUR (-38,8% ggü. Vorjahr). Bereinigt um Reorganisationsaufwendungen zur Verbesserung der Effizienz des Konzerns in Höhe von 10,0 Mio. EUR lag das EBITDAR bei 88,9 Mio. EUR (-32,5% ggü. Vorjahr). Sowohl EBITDAR als auch EBITDA lagen über der Bandbreite der letzten Prognose für das GJ 2022 (70,0 - 85,0 Mio. EUR und 60,0 - 75,0 Mio. EUR), was auf Kostenoptimierung und höhere als prognostizierte leistungsabhängige Gebühren im 4. Quartal des GJ 2022 zurückzuführen ist.



Bilanz, Liquidität und Firepower

Mit einer Nettoeigenkapitalquote von knapp 70,1% und einer verfügbaren Liquidität von 375,1 Mio. EUR verfügt PATRIZIA weiterhin über eine solide Bilanz. Hinzu kommt eine verfügbare Firepower in den verwalteten Fonds von mehr als 4,0 Mrd. EUR. Diese starke Position ist ein Wettbewerbsvorteil in einem unsicheren Marktumfeld und bietet Flexibilität sowohl für Investitionen für Kunden als auch für strategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich Chancen am Markt ergeben.



Aktionärsbeteiligung am Erfolg

Das Management der PATRIZIA wird gemeinsam mit dem Verwaltungsrat den Aktionären für das GJ 2022 eine Dividende von 0,33 Euro je Aktie vorschlagen, um sie am weiteren Wachstum des Konzerns zu beteiligen. Dies ist die fünfte Erhöhung der Dividende je Aktie in Folge, was einem Wachstum von 3,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus hat PATRIZIA im Februar 2023 den im Januar 2022 begonnenen fünften Aktienrückkauf abgeschlossen und weitere 50 Mio. EUR in PATRIZIA Aktien zu attraktiven Kursen investiert.



Prognose für das GJ 2023

PATRIZIA geht davon aus, dass die AUM und die laufenden Verwaltungsgebühren im GJ 2023 aufgrund des vorhandenen Potenzials in den bestehenden Immobilien- und Infrastrukturfonds weiterwachsen werden. Das nach wie vor unsichere Marktumfeld in Bezug auf geopolitische Risiken, das Zinsniveau und die Kundenallokation in Real Assets erschwert jedoch eine Abschätzung des Zeitpunkts und des Ausmaßes einer Erholung der Kundenaktivitäten - mit potenziellen Auswirkungen auf die Transaktions- und leistungsabhängigen Gebühren - für das GJ 2023.



PATRIZIA erwartet eine Belebung der Kundenaktivitäten in der zweiten Hälfte des GJ 2023 und bleibt vorsichtig optimistisch mit einer EBITDA-Prognose von 50,0 - 90,0 Mio. EUR und einem weiteren Wachstum der AUM in einer Bandbreite von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR.



Wolfgang Egger, Gründer und CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Das Jahr 2022 war für PATRIZIA ein Jahr der strategischen Transformation durch die Akquisitionen von Whitehelm Capital und ADVANTAGE Investment Partners. Mit diesen beiden Akquisitionen haben wir unsere geografische Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika deutlich ausgebaut sowie unser Produktportfolio und unsere Branchenexpertise maßgeblich erweitert. Wir haben seitdem auch neue Anlageklassen, wie digitale und soziale Infrastruktur, sowie neue Produkttypen, darunter Fremdkapitalinvestments und börsennotierte Wertpapiere in unser Produktangebot aufgenommen. Und wir können viel stärker organisch wachsen als in der Vergangenheit, aufgrund unseres größeren Produktportfolios und unserer regionalen Reichweite, zum Vorteil aller unserer Stakeholder."



Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE, ergänzt: "Im vergangenen Jahr haben wir die Widerstandsfähigkeit von PATRIZIA, die als Investment Manager für Kunden und ohne nennenswerte eigene bilanzielle Engagements im Markt agiert, unter Beweis gestellt. Gleichzeitig haben wir deutlich gemacht, welche Bereiche wir angehen müssen - eine größere Unabhängigkeit von marktabhängigen Erträgen und eine verbesserte Plattform- und Kosteneffizienz. Wir haben im Jahr 2022 entscheidende Weichenstellungen vorgenommen, um beide Themen anzugehen. Erstens durch unsere Reorganisation und zweitens durch die Entscheidung, uns auf weniger Wachstumsinitiativen und größere Flaggschiffprodukte zu konzentrieren, die unseren Kunden eine breite Palette von Anlagestrategien für Real Assets bieten und gleichzeitig die Kosteneffizienz der PATRIZIA verbessern."



Link zur Präsentation zu den vorläufigen Finanzergebnissen:

https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/neueste-veroeffentlichungen/



PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 59 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 24 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag



Kontakt

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Telefon: +49 69 643505-1114

Investor.relations@patrizia.ag

27.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com