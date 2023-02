Laut einer Umfrage beginnen erste Unternehmen in den USA damit, Mitarbeiter:innen durch KI-Modelle zu ersetzen. Unbegrenzt dürfte diese Rationalisierung aber noch nicht funktionieren. Nach dem ersten Hype im Netz finden Sprachmodelle wie ChatGPT ihren Weg in unseren Arbeitsalltag. Aufgaben, die bisher von Menschen übernommen wurden, werden an KI-Anwendungen abgegeben - und eine Umfrage aus den USA zeigt, wie Unternehmen dadurch Stellen streichen und Geld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...