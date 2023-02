© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Erst Mal durchatmen! Nach der schlechtesten Woche seit Dezember blickt die Wall Street wieder nach vorne. Warum der S&P 500-Chart derzeit an einem richtungsweisenden Punkt steht und wie es jetzt weiter gehen könnte!

Trotz des kräftigen Kusrutsches an der Wall Street am vergangenen Freitag: Aus fundamentaler Sicht müssten die großen Indizes noch niedriger stehen, meint Charttechnik-Experte Stefan Klotter. Ein Grund für die relativ robusten Märkte sei billiges Geld aus Ländern wie Japan, das unter anderem in Europa investiert werde.

Doch das sei nur einer der Gründe für die starke Performance der europäischen Märkte. Welche Rolle ultra-kurzfristige Optionen und Hochleistungsrechner dabei spielen und warum er im März einen deutlichen Abverkauf auf die Märkte zukommen sieht: Jetzt den kompletten Wochenausblick von FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter ansehen!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion