Alle intelligenten Geräte werden auf der eigenen Automatisierungsplattform von Tech Mahindra zusammengeführt, um die digitalen Erlebnisse der Kunden zu verbessern

Tech Mahindra hat SANDSTORM auf dem Mobile World Congress 2023 präsentiert

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, meldete heute die Einführung von SANDSTORM, einem bahnbrechenden Assurance-Dienst zur Echtzeit-Fernüberwachung von Netzwerken und intelligenten Geräten für Telekommunikationsanbieter und Unternehmen. Die innovative Lösung SANDSTORM ermöglicht es Serviceprovidern, das Kundenerlebnis auf jedem beliebigen Gerät, angefangen bei Smartphones, Tablets, VR-Headsets, Smart-TVs bis hin zu vernetzten Autos, aus der Ferne zu messen.

SANDSTORM ermöglicht Unternehmen einen "Remote"-Zugriff auf jedes Gerät sowie die Nutzung der Automatisierungsplattform von Tech Mahindra, um Anwendungen, Geräte und andere für Endkunden zu testen und bereitzustellen. Mithilfe der Plattform kann besser nachvollzogen werden, wie Anwendungen mit dem eigentlichen Netzwerk über verschiedene geografische Gebiete hinweg in Echtzeit interagieren. Sie liefert fundierte Einblicke in die Informationen der unteren Geräteebene, die mit den Anwendungen zusammenhängen. Dies führt zu einer schnelleren Anwendungsentwicklung und Markteinführung. Dank des On-demand-Ansatzes für das Abonnement können auf der Plattform selbst granulare Berichte schnell und kostengünstig erstellt werden. Die umfassende und innovative Lösung für Netzwerküberwachung und Gerätesicherheit wird den Kunden von Tech Mahindra einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und ihnen helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Rohit Madhok, Global Head of Digital Engineering Services bei Tech Mahindra, sagte: "Mit der Einführung von SANDSTORM werden die Methoden der Telekommunikationsanbieter und Unternehmen zur Überwachung und sicheren Bereitstellung ihrer Netzwerke und Geräte revolutioniert. Das intuitive Design der Oberfläche von SANDSTORM und die benutzerfreundlichen Tools werden es unseren Kunden ermöglichen, Anwendungen schnell einzurichten, auszuführen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die bislang aus der Ferne und in Echtzeit nicht möglich waren. Erste Erfolgsgeschichten haben die immensen Möglichkeiten von SANDSTORM aufgezeigt. Dies zeigt, dass wir uns der Bereitstellung bahnbrechender Technologie verschrieben haben, die unseren Kunden helfen, an der Spitze zu bleiben."

SANDSTORM ist eine vollständig skalierbare und anpassbare Lösung, die auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten ist. Sie wird den Telekommunikationsunternehmen bei einer schnelleren Inbetriebnahme ihres Netzes helfen, indem sie durchgängig Anrufabläufe von einem entfernten Standort aus sicherstellt, sodass die Ingenieure nicht mehr am Zellstandort/Sektor sein müssen, um die Tests durchzuführen. Diese Plattform wird weiter dabei helfen, die Implementierung von 5G zu beschleunigen und Unternehmen neue Wege aufzeigen, um die Vernetzung der Zukunft zu erreichen. Überdies erlaubt die Plattform es Telekommunikationsunternehmen und privaten Netzbetreibern, verschiedenartige Diagnosen in ihren Netzen durchzuführen. Sie ermöglicht die Erzeugung von Echtzeit-Datenverkehr, um Netzelemente zu testen, das Netz zu erproben und Roaming-Verfahren, Netzwerk-Benchmarking sowie Netzlaufwerk-Assurance für Funkfrequenzen (RF) zu optimieren und vieles mehr.

