Juniper Networks auf dem Mobile World Congress 2023: Halle 2, Stand D12, 27. Februar bis 2. März

Juniper Networks (NYSE:JNPR), ein führender Anbieter von sicheren, KI-gesteuerten Netzwerken, legt auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, den Schwerpunkt auf seine Fähigkeit, das "Netzwerk der Zukunft" jetzt bereitzustellen. Diese Innovation versetzt Kunden in die Lage, außergewöhnliche Nutzererlebnisse zu bieten, die betriebliche Effektivität zu optimieren und die Kosteneffizienz zu maximieren.

Juniper ist davon überzeugt, dass das Netzwerk der Zukunft auf der Grundlage von fünf Grundprinzipien aufgebaut und betrieben werden muss:

Offen zur Ermöglichung erstklassiger Lösungen und Ökosysteme

Automatisierung zur Vereinfachung von Multivendor-Netzen und zur Gewährleistung der Servicequalität

Cloudifizierung für optimale Agilität und Anpassungsfähigkeit bei Ressourcen und Skalierung

Sicherheit für eine durchgängige, intelligente Effizienz ohne Beeinträchtigung des Durchsatzes

Nachhaltig für einen geringeren Ressourcenverbrauch und längere Lebenszyklen

Juniper in den Medien

NEC führt die Value-Added x-Haul Solution Suite mit offenem Ökosystem ein (16. Februar 2023)

Juniper Networks baut Zusammenarbeit mit IBM aus, um intelligente Automatisierung für Funknetzlösungen zu ermöglichen (23. Februar 2023)

Juniper Networks und Vodafone liefern erfolgreich den ersten Open RAN RIC-Test in einem kommerziellen Netzwerk und zeigen die Integration von Apps von Drittanbietern (23.Februar 2023)

Tele Columbus setzt auf transformative Cloud-Metro-Infrastruktur mit Juniper Networks und NEC (27. Februar 2023)

Präsentationen von Juniper auf dem MWC

Auf dem Stand von Juniper werden vier Präsentationen zu spezifischen Lösungen und Anwendungsfällen zu sehen sein, die es Service Providern ermöglichen, Lösungen zu entwickeln, zu erstellen und zu betreiben (und die jeweils inhärente, bedrohungssichere Sicherheitsfunktionen beinhalten):

Cloud-gestützte mobile Transportautomatisierung

Data Center Fabric Management und Telco Cloud

Offenes RAN-Service Management und Orchestrierung und RIC

KI-gestützte Managed Services für Unternehmen

Die innovativen Lösungen von Juniper werden auch in gemeinsamen Präsentationen an den Ständen zahlreicher Partner zu sehen sein:

Aira AWS (Juniper RIC/rApp) AWS Booth, (Oberer Durchgang, Eingang Süd)

AMD (Juniper Connected Security) (Halle 2 Stand 2M61)

IBM (Juniper RICHalle 2 Stand 2H20)

Microsoft (Juniper Connected Security) (Halle 3 Stand 3H30)

Wind River (Juniper Cloud-Native RouterHalle 2 Stand 2F25)

Nominierungen für den Global Mobile Award

Junipers Cloud-Metro-Lösung in der Kategorie Cloud wurde bei den diesjährigen GLOMO Awards in die engere Wahl gezogen. Diese kategorieübergreifende Lösung wendet Cloud-Prinzipien auf Metro-Netzwerke an und ermöglicht nachhaltiges Unternehmenswachstum durch zukunftssichere Systeme, Architektur und KI-gestützte Automatisierung als Service.

Der Juniper RAN Intelligent Controller (RIC) wurde außerdem als Schlüsselelement der Symworld-Plattform des Partners Rakuten Symphony in der Kategorie "Best Network Software Breakthrough" in die engere Wahl gezogen.

