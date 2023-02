Die ehemalige Boeing-Führungskraft wird eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung des globalen Fernerkundungsgeschäfts von World View spielen

World View, ein Weltmarktführer im Bereich Stratosphärenforschung und -flug, hat heute die Ernennung von Ian Thomas zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt gegeben. Thomas bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Skalierung globaler Unternehmen mit. 15 Jahre davon war er in verschiedenen Führungspositionen für The Boeing Company in den Vereinigten Staaten und Europa tätig und leitete anschließend die Geschäfte des Unternehmens in Großbritannien, Indien, Australien und China.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005231/de/

Ian Thomas (Photo: Business Wire)

"World View ist stolz darauf, an der Spitze der Stratosphärenforschung zu stehen. Während wir unsere globale Reichweite weiter ausbauen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass unser Unternehmen von Persönlichkeiten geleitet wird, die unsere Mission verkörpern: inspirieren, neue Perspektiven aufzeigen und erforschen, um eine radikal bessere Zukunft zu schaffen", sagte Ryan M. Hartman, Präsident und CEO von World View. "Ians umfangreiche Erfahrung in der erfolgreichen Skalierung von Unternehmen in relevanten Märkten und seine Fähigkeit, strategische Partnerschaften voranzutreiben, die eine kritische Lücke im bestehenden Sektor für Weltraumbildgebung und -analytik schließen, werden für die nächste Wachstumsphase von World View von wesentlicher Bedeutung sein."

Vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen sein Fernerkundungsgeschäft weiter ausbauen und diversifizieren möchte, wird Thomas die internationale Geschäftsentwicklung des Unternehmens leiten und für die Ausweitung des globalen Marktanteils von World View verantwortlich sein. Er wird sich unter anderem auf neue Branchen konzentrieren, die von den einzigartigen Vorteilen der Fernerkundung über der Stratosphäre profitieren können, und für die Bereitstellung von Fähigkeiten verantwortlich sein, die mit der herkömmlichen Satellitenbildgebung oder der Überwachung durch Starrflügler nicht möglich sind.

Thomas leitete die Geschäfte von Boeing in vier der größten Luft- und Raumfahrtmärkten der Welt und trug dazu bei, den Verkauf und die Zulassung von Verkehrsflugzeugen, Verteidigungsprodukten und -dienstleistungen im Wert von Milliarden von Dollar zu sichern. Vor seiner Tätigkeit bei Boeing war er im Büro für NATO-Politik im Pentagon tätig und hat zahlreiche Beiträge zu Verteidigungs- und Sicherheitsfragen der USA und der NATO-Staaten verfasst.

"Ich fühle mich geehrt, in dieser aufregenden Zeit des dynamischen Wachstums des Unternehmens und des globalen Fernerkundungsmarkts zum World View-Team zu gehören", erklärte Thomas. "Die Technologien von World View bieten einem breiten Spektrum von Kunden aus Regierung und Industrie wichtige Leistungsmerkmale in einer wachsenden Zahl von Anwendungsfällen. Ich freue mich darauf, die Expansion des Geschäfts von World View zu unterstützen und ein hochprofitables globales Unternehmen zu skalieren."

Anfang dieses Jahres kündigte World View Pläne für einen Börsengang über ein SPAC-Geschäft mit Leo Holdings Corp. II ("Leo") (NYSE: LHC) an. Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Unternehmenswert von etwa 350 Millionen US-Dollar. World View plant, das Kapital zu nutzen, um sein globales Fernerkundungsgeschäft auf neue Märkte auszuweiten und neue und bestehende Anwendungsfälle in diesem sich dynamisch entwickelnden Bereich und der wachsenden Wirtschaft zu erschließen.

Weitere Informationen über die Expertise von World View als Pionier der Stratosphärenökonomie finden Sie unter worldview.space.

Über World View

World View Enterprises Inc. ("World View"), mit Hauptsitz in Tucson, Arizona, wurde 2012 gegründet und ist ein Weltmarktführer im Bereich der Stratosphärenforschung. World View hat bereits zahlreiche erfolgreiche Stratosphärenflüge absolviert und ist führend in einer neuen Ära der Stratosphärenerkundung, die das Verständnis und die Wertschätzung der Menschheit für die Erde auf ein neues Level bringt. World View hat eine klare Vision für eine bessere Zukunft und sieht es daher als seinen Unternehmenszweck, neue Perspektiven für eine radikal bessere Zukunft zu schaffen und zu erforschen. Mit seinem bestehenden Geschäftsbereich der Fernerkundung und der Stratollite-Bildgebung sowie aufregenden zukünftigen Möglichkeiten in den Bereichen Forschung und Technik bzw. Weltraumtourismus und -erkundung arbeitet World View an seinem ultimativen Ziel: den Planeten zu ehren, damit auch zukünftige Generationen das Glück haben werden, ihn ihr Zuhause nennen zu dürfen. Weitere Informationen finden Sie unter worldview.space.

Über die Leo Holdings Corp. II und Leo Holdings

Die Leo Holdings Corp. II ("Leo"), derzeit an der NYSE unter dem Kürzel LHC notiert, ist eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die in unternehmerisch agierende Wachstumsunternehmen investiert, die bestehende Branchen oder Geschäftsmodelle revolutionieren wollen, sowie in Unternehmen, die so aufgestellt sind, dass sie im sich entwickelnden digitalen Informationszeitalter, in dem ein verändertes Verbraucherverhalten die Chance auf überdurchschnittliche Renditen bietet, erfolgreich sind. Die Leo Holdings Corp. II ist Teil der Initiative Leo Holdings, einer zweckgebundenen Erwerbsgesellschaft. Leo Holdings wurde von den Geschäftsführern von Lion Capital gegründet. Lion Capital wird von Lyndon Lea, dem Gründer und Managing Partner, geleitet. Das Managementteam von Leo Holdings verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Eigentümer und Geschäftsführer von globalen Unternehmen und arbeitet bereits seit über 20 Jahren zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://leoholdings.com/.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Begriffe wie "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "planen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "Zukunft", "Ausblick" und ähnliche Formulierungen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder kennzeichnen oder die keine Aussagen zu historischen Sachverhalten sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um aktuelle oder historische Tatsachen handelt, einschließlich der Aussagen über die geplante Fusion von World View mit Leo (die "Fusion"), die Fähigkeit von Leo, die geplanten Transaktionen durchzuführen, die zu erwartenden Vorteile der geplanten Transaktionen und die zukünftige finanzielle Leistung des fusionierten Unternehmens, einschließlich Finanzprognosen, sowie die Strategie des fusionierten Unternehmens, die zukünftige Geschäftstätigkeit, die geschätzte Finanzlage, das geschätzte Umsatzwachstum, Erwartungen, Schätzungen bezüglich des Marktwachstums, der Marktgröße und der Marktchancen, geschätzte Entwicklungszeiten und -prozesse, erwartete Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und der damit verbundene Zeitplan, Pläne und Ziele des Managements sowie die zukünftigen Fähigkeiten, Produkt- und Marktchancen von World View, die Fähigkeit, strategische Beziehungen zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, die Kapazitäten und das Wachstumspotenzial der Fernerkundung und des Weltraumtourismus sowie Erwartungen bezüglich des Wachstums der Märkte für Fernerkundung und Weltraumtourismus, um nur einige zu nennen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen des Managements von World View und Leo und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Performance. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Feststellung von Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden. Konkrete Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und werden von den Annahmen abweichen. Viele wirkliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von World View und Leo. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass die Parteien nicht in der Lage sind, den Unternehmenszusammenschluss erfolgreich oder rechtzeitig zu vollziehen, einschließlich des Risikos, dass die notwendigen behördlichen Genehmigungen nicht erteilt werden, sich verzögern oder unerwarteten Bedingungen unterliegen, die sich nachteilig auf das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses auswirken könnten; das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss nicht innerhalb der von Leo festgelegten Frist für den Unternehmenszusammenschluss vollzogen wird; das Versäumnis, die voraussichtlichen Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf World View; das Eintreten von Ereignissen, Entwicklungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung der verbindlichen Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; die Auswirkungen der Ankündigung oder der Verzögerung der Transaktion auf die Geschäftsbeziehungen, die Betriebsergebnisse und das Geschäft von World View im Allgemeinen; das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und den Betrieb von World View stört; Risiken in Bezug auf den Kapitalbedarf von World View und die Fähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; der Ausgang von Gerichtsverfahren gegen World View oder Leo im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder damit zusammenhängenden Vereinbarungen; die Fähigkeit, die Notierung von Leos Wertpapieren an einer nationalen Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten; veränderte in- und ausländische Geschäfts-, Markt-, Finanz-, politische und rechtliche Bedingungen sowie Veränderungen in der gemeinsamen Kapitalstruktur; die Fähigkeit, Businesspläne, Prognosen und andere Erwartungen nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses umzusetzen und zusätzliche Chancen zu identifizieren und zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit dem Rollout des Geschäfts von World View und der zeitlichen Planung der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von World View; die Risiken der Geschäftstätigkeit und des effektiven Wachstumsmanagements unter sich verändernden und unsicheren makroökonomischen Bedingungen, wie beispielsweise einer hohen Inflation und einem rezessiven Marktumfeld; die Risiken für das Geschäft von World View, wenn interne Prozesse und Informationstechnologiesysteme nicht ordnungsgemäß gewartet werden; Risiken im Zusammenhang mit der betrieblichen Abhängigkeit von World View von unabhängigen Auftragnehmern und Dritten; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von World View von bestimmten Zulieferern, einschließlich aktueller globaler Verzögerungen und Unterbrechungen der Lieferkette; Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die internationale Geschäftstätigkeit von World View, einschließlich möglicher Beschränkungen für grenzüberschreitende Investitionen, die der Finanzlage von World View schaden könnten; die Fähigkeit, höhere Gewinnspannen und eine bessere Kosteneffizienz zu erzielen; anhaltende Risiken im Zusammenhang mit der COVID 19-Pandemie; und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von World View, seine Produkte zu entwickeln und behördliche Genehmigungen oder Meilensteine innerhalb der erwarteten Fristen oder überhaupt zu erreichen. Die zuvor aufgeführte Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Bitte berücksichtigen Sie die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des endgültigen Prospekts zu Leos Registrierungserklärung auf Formular S-1 in der geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-249676), der Registrierungserklärung auf Formular S-4, die Leo bei der SEC einreichen wird, und anderen Dokumenten, die Leo regelmäßig bei der SEC einreicht oder einreichen könnte, beschrieben sind. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten aufgeführt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Sollte eines dieser Risiken zum Tragen kommen oder sollten sich unsere Annahmen als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es können weitere Risiken auftreten, die weder Leo noch World View derzeit bekannt sind oder von denen Leo oder World View derzeit glauben, dass sie unwesentlich sind, die aber ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln zudem die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Leo und World View hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Leo und World View rechnen damit, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Leo und World View ändern. Auch wenn Leo und World View sich dazu entschließen können, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen Leo und World View ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Einschätzungen von Leo und World View zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung dar. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Bestimmte Marktdaten in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen des Managements von World View und Leo. World View und Leo beziehen die in dieser Pressemitteilung verwendeten Branchen-, Markt- und Wettbewerbsdaten aus internen Schätzungen und Recherchen sowie aus Branchenpublikationen und -untersuchungen, Umfragen und Studien Dritter. World View und Leo gehen davon aus, dass ihre Einschätzungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zutreffend sind. Dennoch können sich diese Informationen aufgrund der Methode, mit der World View oder Leo einige der Daten für ihre Schätzungen gewonnen haben, als ungenau erweisen oder aufgrund der Tatsache, dass diese Informationen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Rohdaten und der Freiwilligkeit der Datenerhebung nicht immer überprüft werden können.

Wichtige Informationen

Leo plant, bei der SEC ein Registration Statement auf Formular S-4 (in der geänderten oder ergänzten Fassung, das "Registration Statement") einzureichen, das eine vorläufige Stimmrechtsvollmacht/einen vorläufigen Prospekt von Leo enthalten wird. Hierbei handelt es sich sowohl um die Stimmrechtsvollmacht, die an die Inhaber der Stammaktien von Leo im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Abstimmung durch die Aktionäre von Leo in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss und damit zusammenhängende Angelegenheiten, die in dem Registration Statement beschrieben werden können, ausgegeben wird, als auch um den Prospekt in Bezug auf das Angebot und den Verkauf der Wertpapiere, die im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses ausgegeben werden. Nach Wirksamwerden der Registrierungserklärung wird Leo eine endgültige Stimmrechtsvollmacht/einen Prospekt sowie andere relevante Dokumente an seine Aktionäre versenden. Den Aktionären von Leo und anderen interessierten Personen wird empfohlen, die vorläufige Stimmrechtsvollmacht/den vorläufigen Prospekt und deren Änderungen sowie die endgültige Stimmrechtsvollmacht/den endgültigen Prospekt im Zusammenhang mit Leos Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Aktionärsversammlung, die zur Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses und damit zusammenhängender Angelegenheiten abgehalten werden soll, zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da die Stimmrechtsvollmacht/der endgültige Prospekt wichtige Informationen über Leo und World View sowie den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten wird.

Die endgültige Stimmrechtsvollmacht/der endgültige Prospekt wird den Aktionären von Leo an einem noch festzusetzenden Stichtag für die Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und damit verbundene Angelegenheiten zugesandt. Die Aktionäre können Kopien der Stimmrechtsvollmacht/des Prospekts, sobald diese verfügbar sind, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen oder per Post an nachstehende Anschrift: Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, United Kingdom bzw. per E-Mail an brown@leo.holdings anfordern.

Beteiligte an der Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Einholung von Vollmachten von Investoren oder Wertpapierinhabern dar. Leo, World View und Leo Investors II Limited Partnership und ihre jeweiligen Vorstände, leitenden Angestellten und sonstigen Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter können jedoch als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Leos Aktionären in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss und damit verbundene Angelegenheiten angesehen werden. Investoren und Wertpapierinhaber können detailliertere Informationen über die Namen, Zugehörigkeiten und Interessen der Geschäftsführer und leitenden Angestellten von Leo und World View in der Stimmrechtsvollmacht/dem Prospekt über den geplanten Unternehmenszusammenschluss erhalten, wenn diese bei der SEC eingereicht wird. Diese Dokumente können kostenlos über die oben genannten Quellen angefordert werden.

Kein Angebot bzw. keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe von Zustimmungserklärungen dar. Es findet auch kein Verkauf, keine Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Ein Wertpapierangebot darf nur in Form eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung entspricht, und muss auch im Übrigen im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005231/de/

Contacts:

Jack Taylor PR

worldview@jacktaylorpr.com