Blick in die Zukunft der mobilen Bildgebung

Huawei hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona den HUAWEI XMAGE Trend Report 2023 präsentiert. Dies ist der erste Trendreport seit der Markteinführung von HUAWEI XMAGE im Jahr 2022, einer neuen Marke für mobile Bildgebung, die den Aufbau der Mobile Imagery-Strategie von Huawei verdeutlicht: technologische Innovation, Kundenerlebnis und kulturelle Erkundung.

Dr. Nichole Fernandez, visual sociologist and one of the main authors of the report, reveals her key findings. (Photo: Huawei)

Bilder haben sich zur gemeinsamen Sprache unser Zeit entwickelt, und Mobiltelefone spielen bei diesem neuen Trend eine immer wichtigere Rolle, berichtete Li Changzhu, Vice President of Strategy Marketing, Huawei Consumer BG, sowie Jurymitglied der HUAWEI NEXT IMAGE Awards. Die Veröffentlichung des Berichts "Insight in Mobile Imagery" kündigte Li im HUAWEI XMAGE Salon an. Auf der Grundlage der Studien, die mit XMAGE erstellte Einreichungen für die jährlichen Awards untersuchten, zeigt der Report Trends bei der Art der visuellen Inhalte auf, die Nutzer von Huawei-Smartphones erfassen.

"HUAWEI XMAGE läutet eine neue Ära der mobilen Fotografie ein, und wir scheuen keine Anstrengungen, um durch Innovation eine starke Bildästhetik zu ermöglichen, die den Nutzern ein überragendes Erlebnis bietet", so Li. Untersuchungen zufolge werden jedes Jahr weltweit über 1,4 Billionen Aufnahmen erstellt, davon mehr als 89 mit Mobiltelefonen.

Bei dem Event tauschten sich führende Persönlichkeiten aus dem Kultur- und Kunstbereich, Spitzenfotografen, visuelle Soziologen und Studentenvertreter über Innovation und Kultur, die wichtigsten Ergebnisse des Reports und die Zukunft der mobilen Fotografie aus.

"Technologien und Kunst einschließlich der Architektur können im Zusammenspiel erstaunliche Ergebnisse hervorbringen. Der Huawei-Report demonstriert dies eindrucksvoll", erklärte Benedetta Tagliabue, Gründerin und CEO von EMBT Architects. "Ich freue mich, dass Huawei diese Anstrengungen vorantreibt, um Nutzer auf der ganzen Welt zu inspirieren und die Zukunft der mobilen Fotografie zu erforschen."

Chandran Nair, Gründer und CEO des Global Institute for Tomorrow, sagte in seiner Rede: "Innovative Smartphone-Fotografie bringt neue Paradigmen der Bildgebung und hilft den Menschen, die Art und Weise neu zu bestimmen, wie sie das, was sie sehen, kommunizieren. Die Technologie ermöglicht dabei nicht einfach nur eine höhere Bildqualität, sondern etwas, das uns als Menschen dazu anregt, etwas Bedeutsames und Bewegendes zu schaffen."

Mehr denn je sind Bilder heute Erlebnisse, die wir mit anderen teilen und zunehmend durch das Smartphone geprägt sind.

"Die Bilder zeigen, wie leistungsfähig diese Smartphone-Kameras sind, mit denen wir nicht nur zu Konsumenten, sondern auch zu Schöpfern von Bildern werden", kommentierte Nichole Fernandez, eine visuelle Soziologin und eine der Hauptautoren des Reports, mit Blick auf die Smartphones von Huawei, mit denen die eingereichten Fotos und Videos erstellt wurden. "Auch Ungeübte können Fotografen werden, indem sie Momente festhalten, die ihnen wichtig sind, und etwas schaffen, das sie bei einem Wettbewerb einreichen. Das ist die Demokratisierung der Bilderstellung."

Seit 2017 haben die jährlichen HUAWEI NEXT IMAGE Awards die fotografische Kreativität auf der ganzen Welt gefördert und in den letzten sechs Jahren fast 4 Millionen1 Einsendungen aus mehr als 170 Ländern erhalten.

In diesem Jahr hat Huawei in Zusammenarbeit mit FactStory ein Expertenteam für visuelle Analysen zusammengestellt, die die eingereichten Fotos und Videos untersuchten und ihre Erkenntnisse über die Nutzung von Huawei-Geräten mit Schwerpunkt auf Soziologie, Psychologie und Emotionen berichteten, die die kuratierten Bilder auslösen.

Um den HUAWEI XMAGE Trend Report 2023 herunterzuladen, besuchen Sie https://www.huawei.com/en/news/studies/huawei-xmage-trend-report-2023

1 Die Daten wurden vom Komitee der NEXT IMAGE Awards bereitgestellt.

