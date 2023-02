IDC MarketScape erklärt: "Als einer der Begründer der Cloud-Integration weist Boomi eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Integrationslösungen für Unternehmen verschiedener Größen und in vielen Regionen und Branchen auf."

Diese jüngste Auszeichnung knüpft an die zahlreichen Ehrungen an, die Boomi in der Branche erhalten hat, einschließlich der Positionierung als Marktführer in drei vergleichenden Marktberichten über den iPaaS-Bereich innerhalb des letzten Jahres.

BoomiTM, das führende Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass Boomi im IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment (doc US50244723, Februar 2023) positioniert wurde. Die erste IDC MarketScape-Studie bewertet den Markt für Cloud-Integrationssoftware und -services (auch als iPaaS bezeichnet) unter zwölf ausgewählten Anbietern und evaluiert die Stärken der jeweiligen Angebote.

Dem Bericht zufolge ist die "Integration eine grundlegende Technologie zur Automatisierung der Konnektivität, die nicht nur unmittelbare geschäftliche Vorteile bringt, sondern auch technische Verbindlichkeiten ersetzt, die zuvor für die Verbindung von Anwendungen verwendet wurden, wodurch es einfacher wird, veraltete Altanwendungen zu ersetzen."

Der Bericht stellt fest: "Als eines der ursprünglichen Cloud-basierten Integrationstools verfügt Boomi über beträchtliche Erfahrung bei der Lösung von On-Premises- und Multicloud-Integrationsszenarien und älteren Protokollen sowie bei der Anbindung an [Software-as-a-Service-] SaaS-Anwendungen. Boomi verfügt über mehr Konnektoren als jeder andere untersuchte Integrationsanbieter, von denen einige modifiziert werden können, obwohl einige mit zusätzlichen Kosten verbunden sind."

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht: "Die Kunden sind sehr zufrieden mit Boomi, was sich in den hohen Verlängerungsraten bei bestehenden Kunden widerspiegelt. Dennoch hat Boomi erheblich in die Verbesserung der operativen Ausrichtung der Kundenerfolgs- und -erfahrungsteams investiert und Ressourcen hinzugefügt, um die Kundenzufriedenheit weiter zu verbessern." Weiter heißt es in dem Bericht: "Als einer der Begründer der Cloud-Integration weist Boomi eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Integrationslösungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe und in vielen Regionen und Branchen auf. Die [Boomi] AtomSphereTM Plattform umfasst eine API-Management-Plattform mit Unterstützung der wichtigsten Protokolle sowie Unterstützung für ereignisbasierte Integration. Darüber hinaus bietet sie eine umfangreiche Bibliothek von Konnektoren, die den Kunden dabei unterstützen, rasch Verbindungen zwischen Anwendungen herzustellen."

"Als Begründer und Innovator der Cloud-Integration mit dem größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen sind wir stolz darauf, von IDC MarketScape in seinem ersten Bericht über diesen Bereich als Leader eingestuft zu werden", so Ed Macosky, Chief Innovation Officer bei Boomi. "Diese jüngste Errungenschaft baut auf unseren zahlreichen Auszeichnungen in der Branche auf und ist eine weitere Bestätigung für unsere Kompetenz in den Bereichen Integration und intelligente Automatisierung. Da Unternehmen weiterhin Cloud-Technologien und digitale Transformationsstrategien einsetzen, werden Low-Code-Integrationslösungen wichtiger denn je, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Datensilos aufzubrechen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, Kosten zu reduzieren und Spitzentechnologien sicher zu nutzen und so den Erfolg zu steigern."

Die Boomi AtomSphere Platform versetzt Unternehmen in die Lage, jeden mit allem zu verbinden, überall. Von der mühelosen Verbindung von SaaS-Anwendungen bis hin zum Datenaustausch in Echtzeit zwischen verschiedenen Quellen bietet die Cloud-Integrationsplattform von Boomi die erforderliche Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, um die digitale Landschaft eines Unternehmens zu transformieren und die Effizienz und Automatisierung aller Systeme zu erhöhen. Unternehmen, die sich auf Boomi verlassen, profitieren von einem schnellen Time-to-Value, einer schnellen Bereitstellung und geringen Vorlaufkosten.

Boomi kann auf eine wachsende Gemeinschaft von von mehr als 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen von GSIs im iPaaS-Bereich verweisen. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen, darunter Amazon Web Services, Google und Microsoft, um nur einige zu nennen.

Boomi wird in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Amerikas gelistet. Zudem hat Boomi zwei International Stevie® Awards für das Unternehmen des Jahres und die Produktinnovation, den Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS), den Merit Award for Technology in der Kategorie Cloud Services, den Stratus Award als Global Leader in Cloud Computing 2022 und die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide erhalten, einer definitiven Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Zu diesem Zweck wird eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern zudem eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Boomi

Boomi hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenbestand unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu koordinieren, während sie Anwendungen, Prozesse und Menschen miteinander verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.boomi.com.

