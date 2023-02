Ab heute bis zum 2. März wird Xerox sein Portfolio innovativer digitaler Drucklösungen präsentieren, um Druckdienstleister beim Wachstum ihrer Geschäfte und der Bereitstellung hochwertiger Ergebnisse für ihre Kunden im Rahmen der Hunkeler Innovation Days (HID) in Luzern (Schweiz) zu unterstützen. Xerox wird sein umfassendes Produktionsdruckökosystem von der Beschickung über die Bearbeitung bis hin zur Xerox Baltoro HF Inkjet Press und der Xerox Iridesse Production Press präsentieren, welche die Druckdienstleister unterstützen, auf automatisiertem Weg und auf effiziente Weise überwältigende Ergebnisse für ihre Kunden erstellen zu können.

Darüber hinaus wird die automatisierte Workflow-Software des Unternehmens präsentiert, einschließlich:

New FreeFlow Vision mit Predictive Analytics: eliminiert zeitaufwändige manuelle Arbeiten, steigert die Kapazität und reduziert Betriebskosten.

CareAR Assist Service Management Software: verhindert und löst Probleme mithilfe angeleiteter visueller Unterstützung zur Reduzierung von Machinenstillstandszeiten.

Personalisierungsplattform von XMPie: liefert datengetriebene und personalisierte Kommunikationen und vollständig automatisiertes Omnichannel-Kampagnenmanagement.

Diese Workflow-Lösungen verwenden Automatisierungen und maschinelles Lernen, um Druckdienstleister zu unterstützen, die Arbeitsplatzproduktivität zu verbessern, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Kosten für die Bereitstellung besserer Kundenerlebnisse zu reduzieren.

"Xerox investiert weiterhin in unser Portfolio skalierbarer Produktionsdrucktechnologien mithilfe künstlicher Intelligenz, der Augmented Reality und Datenanalytik zur Verbesserung der Produktivität der Druckdienstleister und zur Beschleunigung ihres digitalen Veränderungsprozesses", so Tracey Koziol, Executive Vice President und Chief Product Officer bei Xerox. "Im Rahmen des viertägigen Events sind wir nun äußerst erfreut, teilen zu können, wie unser umfassendes Produktionsdruckökosystem dazu beitragen kann, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Druckdienstleister und ihrer Kunden zu befriedigen."

Xerox wird sein vollständiges Spektrum von digitalen und Farb-Verbesserungen durch Beyond CMYK stärker hervorheben, das Druckdienstleister nun in die Lage versetzt, neue Geschäftsfelder mithilfe von Anwendungen zu erschließen, die ihre Kunden unterstützen, sich stärker von der Masse abzuheben und im Gegenzug weitere Umsätze und höhere Gewinne zu generieren.

Über die Ausstellung von Xerox in Halle 2 (Stand Nr. 7) auf der Messe Luzern hinaus wird das Unternehmen die Hunkeler Print Partner Conference besuchen und eine Präsentation zur digitalen Transformation im Verlauf der DoxNet Konferenz bereitstellen.

Weitere Informationen über digitale Drucklösungen von Xerox finden Sie unter Xerox.com.

Über Xerox Holdings Corporation

Seit mehr als 100 Jahre hat Xerox die Arbeitsplatztechnologie ständig erneuert. Durch Nutzbarmachung unserer Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie konnten wir in Software-Dienste und Serviceleistungen expandieren, um das heutige Personal nachhaltig zu fördern. Vom Büro bis hin zum industriellen Umfeld wurden unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen entwickelt, um die tägliche Arbeit auch an jedem Tag für die Kunden zu verbessern unabhängig vom Ort, an dem die Arbeit geleistet werden soll. Heute führen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unsere Tradition als Innovationsführer mit disruptiven Technologien im Rahmen digitaler Transformationen, robotergestützter Prozessautomatisierungen, additiver Fertigung, des Industrial Internet of Things, der Augmented Reality und sauberer Technologie fort. Weitere Informationen finden Sie unter xerox.com.

