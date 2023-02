Die neuen Produkte von Appen ermöglichen es Kunden, fesselnde generative KI-Anwendungen zu erstellen

Appen Limited (ASX:APX), ein führender Anbieter von hochwertigen Daten für den KI-Lebenszyklus, gab heute die Einführung von drei neuen Produkten bekannt, die es Kunden ermöglichen sollen, generative KI zu nutzen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse mit unseren branchenführenden Produkten, unserem umfassenden Fachwissen und unserem unübertroffenen globalen Team von KI-Schulungsspezialisten zu schaffen. Diese Produkte sind:

Reinforcement Learning mit menschlichem Feedback bekämpft die Risiken von Verzerrungen und Halluzinationen in großen Sprachmodellen.

bekämpft die Risiken von Verzerrungen und Halluzinationen in großen Sprachmodellen. Document Intelligence ermöglicht es Kunden, wichtige Erkenntnisse aus ihren unstrukturierten Dokumenten zu gewinnen.

ermöglicht es Kunden, wichtige Erkenntnisse aus ihren unstrukturierten Dokumenten zu gewinnen. Automated NLP Labeling nutzt generative KI-Funktionen und Zero/Few-Shot-Learning-Techniken, um die Datenannotation zu beschleunigen.

Zusätzlich zu diesen Produkteinführungen erweitert Appen sein Angebot auch um eine neue Vision für die nächste Wachstumsphase. Das Unternehmen erweitert seine Unternehmensstrategie "Daten für den KI-Lebenszyklus", um ein KI-Plattformunternehmen zu werden, das sich darauf konzentriert, Kunden zu ermöglichen, KI-gestützte Erfahrungen für ihre Endkunden zu schaffen. Diese neue Vision wird vier häufige Herausforderungen angehen: unbrauchbare Daten, schwierige Datenaufbereitung, unvollständige Daten und das Fehlen einer ausgefeilten Datenpipeline.

Der CEO von Appen, Armughan Ahmad, sagte: "Wir freuen uns über diese nächste Phase von Appen. Wir werden weiterhin Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den Datenbedarf unserer Kunden decken. Unsere generativen KI-Produkte, die wir heute angekündigt haben, sind ein großartiges Beispiel, und wir stehen erst am Anfang."

Der Aufstieg von ChatGPT und großen Sprachmodellen hat die Aufmerksamkeit auf das Potenzial der generativen KI gelenkt, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu revolutionieren. Eine der Herausforderungen der generativen KI besteht jedoch darin, genaue und ethisch korrekte Ergebnisse zu erzielen. Hier setzt das Reinforcement Learning von Appen mit menschlichem Feedback an. Dieses Produkt ermöglicht es Kunden, Prompt-Response-Paare zu generieren, die von KI-Trainingsspezialisten entwickelt und von einer Gruppe von KI-Trainingsspezialisten auf Genauigkeit und Voreingenommenheit überprüft werden.

Eine weitere Herausforderung ist die Gewinnung von Erkenntnissen aus unstrukturierten Daten in Form von gescannten und abfotografierten Dokumenten. Mit dem Document Intelligence-Produkt von Appen können Kunden jedes Dokument zu einer verwertbaren Datenquelle machen, dank außergewöhnlicher Genauigkeitsergebnisse von 99 bei verschiedenen Dokumenten. Durch die Nutzung hochwertiger Daten können Unternehmen die Bedürfnisse, Vorlieben und Verhaltensweisen ihrer Kunden besser verstehen und dieses Wissen nutzen, um Interaktionen zu personalisieren und ihre Bedürfnisse zu antizipieren.

Schließlich bietet Appen mit dem Produkt Automated NLP Labeling seinen Kunden eine schnelle und effiziente Möglichkeit, Daten mit Zero-Shot- oder Few-Shot-Lerntechniken und großen Sprachmodellen zu annotieren. Der annotierte Datensatz wird dann von KI-Schulungsspezialisten überprüft, um Qualität und Genauigkeit sicherzustellen.

"Generative KI wird das menschliche Erleben in einer Weise verändern, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Wir bei Appen freuen uns darauf, diese Erfahrungen für unsere Kunden zu ermöglichen", sagte Sujatha Sagiraju, Chief Product Officer bei Appen. "Es ist wichtig, bei der Entwicklung von generativen KI-Anwendungen menschliches Feedback zu erhalten, um die Integrität der Marke zu gewährleisten und Voreingenommenheit und Toxizität zu vermeiden."

Die Produkte von Appen basieren auf branchenführender Forschung in den Bereichen Transformer-Modelle und generative KI und machen Appen zu einem zuverlässigen Partner für KI-Innovationen. Ganz gleich, ob Kunden ihre Reise in die generative KI gerade erst beginnen oder ihre bestehenden Lösungen verbessern möchten, Appen hat die Produkte und das Know-how, um ihre Anforderungen zu erfüllen.

Abschließend sagte Armughan Ahmad: "Wir streben danach, ‚Gutes zu tun, gut zu sein und gut zu leiten'. Indem wir ‚Gutes tun', wollen wir durch unser Crowd-Modell und unsere sozialen Initiativen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. ‚Gut sein' bedeutet, dass wir mit Integrität handeln und als Unternehmen das Richtige tun. Und indem wir ‚gut leiten', streben wir danach, den Einfluss von KI auf die Welt zu verbessern ethisch und unvoreingenommen."

Wenn Sie mehr über die neue Vision und die Produkte von Appen erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.

Über Appen

Appen ist der weltweit führende Anbieter von Daten für den KI-Lebenszyklus mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Datenbeschaffung, Annotation und Modellbewertung. Durch unser Fachwissen, unsere Plattform und unsere globale Präsenz ermöglichen wir es Unternehmen, die weltweit innovativsten Produkte der künstlichen Intelligenz schnell und in großem Umfang auf den Markt zu bringen. Appen unterhält die branchenweit fortschrittlichste KI-gestützte Datenannotationsplattform und verfügt über eine globale Crowd von mehr als 1 Million Mitwirkenden weltweit, die mehr als 235 Sprachen sprechen. Unsere Produkte und Dienstleistungen machen Appen zu einem vertrauenswürdigen Partner für führende Unternehmen in den Bereichen Technologie, Automobil, Finanzen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Behörden. Appen hat Kunden und Niederlassungen auf der ganzen Welt.

