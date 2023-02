HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat auf dem Mobile World Congress 2023 eine Reihe innovativer Technologielösungen für das 5G-Ökosystem vorgestellt.

Die Lösungen von HCLTech nutzen das differenzierte Portfolio in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und Software, um Kommunikationsdienstleister (CSPs) und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre 5G-Bereitschaft zu verbessern und die Monetarisierung ihrer Investitionen zu beschleunigen.

5G-Systemintegrationsrahmen (5G SF)

Der 5G SF von HCLTech ermöglicht Betreibern von öffentlichen und privaten 5G-Netzen die nahtlose Bereitstellung und Integration wichtiger Komponenten eines zukunftsfähigen Netzes. Mit dem 5G SF von HCLTech profitieren CSPs, Unternehmen, Hyperscaler, Chip- und Gerätehersteller von einem nahtlosen Onboarding virtueller Funktionen, erheblicher betrieblicher Effizienz und verbesserten Netzwerk- und Nutzererfahrungen.

"Kommunikationsdienstleister und Unternehmen benötigen einen Systemintegrationspartner, der in verschiedenen Technologiebereichen skalieren kann, um 5G-Netzwerke zu integrieren, bereitzustellen und zu betreiben. Mit unserem 5G-Systemintegrationsrahmen haben wir eine differenzierte Reihe von Dienstleistungen geschaffen, um die einzigartigen Systemintegrationsanforderungen für disaggregierte und verteilte Netzwerkdomänen wie RAN, Transport und Core zu erfüllen", sagte Vijay Guntur, President und Head, Engineering and R&D Services, HCLTech.

Jagdeshwar Gattu, Präsident, Digital Foundation Services, HCLTech, erklärt dazu: "Die Erfahrung von HCLTech in den Bereichen Architektur und Design, Systemintegration und Management komplexer Netzwerke über verschiedene Technologien hinweg macht uns zu einem perfekten Partner für CSPs und Unternehmen, die durch den Einsatz branchenspezifischer 5G-Anwendungsfälle Geschäftsergebnisse erzielen wollen."

CloudSMART Modernization Experience und Site Reliability Engineering (SRE)

Mit dem Beginn von 5G wollen die CSPs schnell von proprietären Plattformen zu Cloud Native-Plattformen wechseln, die Flexibilität und Skalierbarkeit bieten, um den Nutzern maßgeschneiderte Dienste zu liefern.

Die innovative CloudSMART Modernization Experience von HCLTech für die Telekommunikation unterstützt die Übernahme von Open-Source- und Standard-IT-Anbieterlösungen. Dies gibt Telekommunikationsdienstleistern die Flexibilität, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, indem sie Best-of-Breed-Plattformen von mehreren Anbietern von Netzwerklösungen kombinieren.

Das SRE-Enablement von HCLTech für Cloud Native Telecom ermöglicht ein komplettes Set von Praktiken, die für den erfolgreichen Betrieb von Telekommunikationsoperationen in großem Umfang unter Verwendung moderner Cloud Native-Plattformen erforderlich sind. Es ermöglicht Telekommunikationsdienstleistern, durch die Implementierung fortschrittlicher SRE-Praktiken innerhalb ihres Betriebs die branchenweit besten Zuverlässigkeitsniveaus zu verbessern und aufrechtzuerhalten, um letztlich Effizienzgewinne zu erzielen und gleichzeitig die Bindung an traditionelle Telekommunikationsnetzanbieter zu reduzieren.

"Wir freuen uns sehr über die Einführung dieser beiden neuen Dienste, die die Art und Weise verändern werden, in der Unternehmen aller Branchen ihre Strategien für Geschäftswachstum und -entwicklung betrachten", sagte Kalyan Kumar, Chief Technology Officer, Head of Ecosystems und Chief Product Officer, Products and Platforms, HCLTech. "Unser Angebot an Cloud Native-Telekommunikationsplattformen wird eine dringend benötigte Lösung für Unternehmen bieten, die von den neuesten Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche profitieren wollen."

Zusammenarbeit im Ökosystem für die Netzmodernisierung

HCLTech wird in Zusammenarbeit mit Dell Technologies Lösungen zur Netzwerkmodernisierung für CSPs und Unternehmen anbieten. HCLTech wird End-to-End-Systemintegrationsdienste für vRAN (virtualisierte Funkzugangsnetze), ORAN (offene Funkzugangsnetze), private 5G-Netze und Edge-/Multi-Access-Edge-Computing-Implementierungen anbieten, einschließlich Transformation, Design, Interoperabilität, Optimierung und Managed Services für Telekommunikationsnetze. Dell Technologies wird CSPs dabei helfen, ihre Netzwerkinfrastruktur zu modernisieren, um die Servicebereitstellung zu transformieren und den Betrieb zu vereinfachen, indem es Plattformintegrationsservices durchführt, einschließlich der Implementierung technischer Telekom-Cloud-Plattformen, Tests, Automatisierung und Orchestrierung. Dell wird außerdem Support und Managed Services in Carrier-Qualität anbieten, die für Telekommunikationsbetreiber und Unternehmen konzipiert sind.

Mehr dazu unter https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 222.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Leistungen in den Bereichen Digitaltechnik, Engineering und Cloud anbietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Dezember 2022 auf 12,3 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

