Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 27 février/February 2023) - The common shares of SolarBank Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

SolarBank Corporation is an independent renewable and clean energy project developer focusing on distributed and community solar projects in Canada and the USA. The Company develops solar projects that sell electricity to utilities, commercial, industrial, municipal and residential off-takers. The Company maximizes returns via a diverse portfolio of projects across multiple leading solar markets including projects with utilities, host off-takers, community solar, and virtual net metering projects.

Les actions ordinaires de SolarBank Corporation ont été approuvées pour être cotées sur le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

SolarBank Corporation est un développeur indépendant de projets d'énergie renouvelable et propre qui se concentre sur des projets solaires distribués et communautaires au Canada et aux États-Unis. La Société développe des projets solaires qui vendent de l'électricité aux services publics, aux acheteurs commerciaux, industriels, municipaux et résidentiels. La société maximise les rendements grâce à un portefeuille diversifié de projets sur plusieurs marchés solaires de premier plan, y compris des projets avec des services publics, des acheteurs hôtes, des projets solaires communautaires et des projets de comptage net virtuel.

Issuer/Émetteur: SolarBank Corporation Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SUNN Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 26 550 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 11 257 000 CSE Sector/Catégorie: CleanTech/Technologies propres CUSIP: 83417Y 10 8 ISIN: CA 83417Y 10 8 8 Boardlot/Quotité: 500 IPO Price/Prix: $0.75/0,75$ Agent: Research Capital Corporation Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 28 février/February 2023 Trading Date/Date de negociation: le 2 mars/March 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for SUNN. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com