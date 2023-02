DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Wetterbilanz:

"Es geht auch um Anpassung an die neue Klimawirklichkeit in unseren gemäßigten Breiten. Mag das Ausbleiben klirrender Frosttage noch als angenehme Veränderung durchgehen und sogar ganz aktuell beim Energiesparen helfen, sind die heißen und trockenen Sommer nicht so lustig. Konkret: Was müssen wir tun, damit man es in unseren Städten im Juli und August noch aushalten kann? Immerhin haben sich die ersten Kommunen mit sogenannten Hitzeaktionsplänen auf den Weg gemacht. Wie bekommen wir das dramatische Absterben unserer verdurstenden Wälder in den Griff? Überhaupt: Wie gehen wir mit der Ressource Wasser in Zukunft um? Das sind neue, brennende Fragen der Daseinsvorsorge. Noch ist Zeit, darüber zu diskutieren und es dann anzupacken."/DP/jha