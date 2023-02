BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Gender Digital Gap:

"Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass sich nur 34 Prozent der berufstätigen Frauen im Umgang mit vernetzten digitalen Technologien vorbereitet fühlen. Bei den Männern sind es hingegen 49 Prozent. Der sogenannte Gender Digital Gap ist für junge Frauen bereits ein Leben lang spürbar. Es wird Zeit, dass auch die Generationen, die nicht mit Smartphone in der Hand aufgewachsen sind, in der Digitalisierung mitgedacht werden. Fortbildungen und Kompetenzförderung mit spezialisierten Programmen für Frauen sollten gerade im Hinblick auf die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz zu einer Priorität werden. In Zeiten des Fachkräftemangels kann es sich Deutschland nicht leisten, dass Frauen und damit die Hälfte der potenziellen Arbeitskräfte langsam, aber sicher abgehängt werden."/yyzz/DP/he