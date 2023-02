DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GELDAUTOMATEN - Die Zahl der Geldautomaten schrumpft weiter. Weil die Deutschen seltener bar bezahlen, haben allein Volks- und Raiffeisenbanken 2021 und 2022 rund 1.800 Geldautomaten abgebaut, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Angaben des Branchenverbands BVR. Die Zahl sank demnach per Ende vergangenen Jahres auf 15.520. Auch die Sparkassen, Marktführer im Geschäft mit privaten Kundinnen und Kunden, haben erstmals nennenswert Geräte zur Bargeldvesorgung abgebaut. (Handelsblatt)

HEIZUNGEN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab kommendem Jahr untersagen. Das geht nach einem Bericht von Bild aus dem Referentenentwurf zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hervor. Danach dürfen ab 2024 nur noch neue Heizungen "auf Basis von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien in Deutschland eingebaut werden", zitiert Bild aus dem Entwurf. Nach Experteneinschätzungen ist dann nur noch der Einbau von Fernwärme-Anlagen, Wärmepumpen und Biomasse-Kesseln möglich, um die Werte zu erreichen. (Bild)

VERBRENNER - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das ab 2035 geplante Aus für Autos mit Verbrennermotor nicht mittragen und droht mit einem Veto bei der EU-Kommission in Brüssel. Wissing sagte, die Nutzung von E-Fuels müsse nach 2035 möglich sein. "Vor dem Hintergrund der enormen Bestandsflotte an Pkw, die wir alleine in Deutschland haben, kann es für die FDP nur einen Kompromiss bei den Flottengrenzwerten geben, wenn auch der Einsatz von E-Fuels möglich wird", sagte Wissing. (Bild)

ENERGIEINVESTITIONEN - Die Bundesregierung streitet, wie nachhaltig die Finanzierungen der KfW-Bank in der Energiebranche sein müssen. Während sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wünschen, dass die staatliche Förderbank vorübergehend stärker in die Finanzierung von Gas- und Ölprojekten einsteigen kann, bremst Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit Verweis auf die Klimaziele. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. (Handelsblatt)

