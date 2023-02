Der DAX dürfte mit wenig Bewegung in den Tag starten, rund zwei Stunden vor Handelsstart deutet sich ein Plus von wenigen Punkten an. An der Wall Street gab es gestern eine leichte Erholung. Der Auftragseingang langlebiger Güter ist im Januar stärker als erwartet gefallen. Im Blick stehen heute im DAX die Jahreszahlen von Bayer. Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und ...

