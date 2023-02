Der Hersteller von Elektronikkomponenten hat im Geschäftsjahr 2022 sowohl Umsatz als auch Bestellungseingang gesteigert.Wetzikon - Der Hersteller von Elektronikkomponenten Elma Electronic hat im Geschäftsjahr 2022 sowohl Umsatz als auch Bestellungseingang gesteigert. Trotz eines tieferen Gewinns will das Unternehmen eine gehaltene Dividende ausschütten. Der Umsatz legte um 3,6 Prozent auf 154,7 Millionen Franken zu, wie die Elma-Gruppe am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich ein Plus von 3,0 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...